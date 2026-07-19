Deseo: final explicado; ¿quién mató a Matías y qué pasó con Lucero?

Deseo es uno de los thrillers eróticos de Netflix que mantiene la tensión desde el principio hasta el final. La historia gira alrededor de Lucero, una exitosa abogada interpretada por Ludwika Paleta, cuya vida cambia cuando conoce a Matías, un joven entrenador de natación.

Lo que comienza como una aventura termina convirtiéndose en una situación que pone en peligro a toda su familia. Si te quedaste con dudas, aquí te contamos qué pasó con Matías y cómo termina la película.

José María Yazpik y Ludwika Paleta en Deseo. Foto: Netflix

¿Cómo comenzó la relación entre Lucero y Matías?

Aunque Lucero proyecta la imagen de tener un matrimonio estable con Fernando, la realidad es muy distinta. La relación entre ambos atraviesa una crisis, por lo que ella termina fijándose en Matías, el nuevo entrenador del club de natación propiedad de su esposo.

La atracción entre ambos crece rápidamente y, después de varios encuentros, comienzan un romance en secreto. Para Lucero, la relación representa una forma de escapar de la rutina, mientras que Matías empieza a involucrarse sentimentalmente mucho más de lo que ella esperaba.

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Con el paso del tiempo, el entrenador le revela que su carrera deportiva terminó debido a una lesión y que perdió la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos tras desarrollar una adicción a los analgésicos que le recetaron durante su recuperación. Además, le confiesa que está enamorado de ella.

Ese momento cambia todo para Lucero, quien entiende que la relación dejó de ser una simple aventura y decide ponerle fin antes de que afecte aún más a su familia.

Lejos de aceptar la ruptura, Matías insiste en recuperar a Lucero. Comienza a buscarla constantemente, la llama, le envía mensajes e incluso aparece en su oficina para intentar convencerla de regresar.

Óscar Casas y Ludwika Paleta en Deseo. Foto: Netflix

En uno de esos encuentros le revela que Fernando le pagó para grabar los momentos íntimos que compartieron, aunque asegura que ya no trabaja para él y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por estar a su lado.

Cuando Lucero vuelve a rechazarlo, Matías decide acercarse a Viviana, la hija de la abogada, con la intención de provocar a la familia. Esa decisión termina desencadenando los hechos que llevan al desenlace de la película.

Final explicado de Deseo: ¿quién mató a Matías?

La muerte de Matías ocurre después de una serie de acontecimientos que involucran a varios personajes. Todo comienza cuando Julián, el hijo menor de Lucero y Fernando, coloca en la botella de agua del entrenador el medicamento que utiliza su padre.

Mientras Matías permanece en el club junto a Viviana, los efectos del fármaco comienzan a afectarlo. Desorientado, intenta comunicarse con Lucero, pero Viviana descubre los mensajes en su teléfono y comprende que ambos mantenían una relación. Durante el enfrentamiento, Matías se golpea la cabeza y queda herido.

Ludwika Paleta en la película Deseo. Foto: Netflix

Poco después llega Fernando, quien golpea al entrenador al enterarse de que menciona a su esposa. Sin embargo, deja de hacerlo cuando nota que las cámaras de seguridad están grabando todo.

La última persona en aparecer es Lucero. Al ver el estado de Matías y convencerse de que nunca dejará de perseguirla ni permitirá que su familia siga adelante, toma la decisión más extrema: entra a la piscina y lo ahoga.

¿Qué pasa con Lucero al final?

Aunque Lucero es quien termina con la vida de Matías, las consecuencias nunca llegan ante la justicia. Para evitar que el crimen salga a la luz, hace un acuerdo con Malena y con Miguel, un fiscal que certifica que la muerte del entrenador fue un accidente.

Gracias a ese pacto, el caso queda cerrado y la familia consigue continuar con su vida como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el desenlace deja claro que todos terminaron ocultando la verdad para protegerse, mostrando hasta dónde fueron capaces de llegar para mantener intacta la imagen de la familia perfecta.