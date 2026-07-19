El reto de realizar la segunda temporada de 'Cien años de soledad'

Traducir en imágenes el místico universo de Cien años de soledad, la obra cumbre de Gabriel García Márquez y una de las piezas más sagradas de la literatura hispanoamericana, siempre se consideró una misión imposible. Sin embargo, tras el éxito de la primera temporada en Netflix, que nos introdujo en la fundación de Macondo y los primeros años de la familia Buendía, el público ya se prepara para el estreno de la segunda temporada y el desenlace de la misma.

Llevar a la pantalla esta historia familiar de locura y realismo mágico ha sido un esfuerzo en conjunto de un equipo de directores (entre ellos Alex García López y Laura Mora Ortega, quienes formaron parte de la primera temporada). Para esta segunda entrega, la dirección quedó en manos de los cineastas Carlos Moreno y Laura Mora, quien asume el rol protagónico en la silla de dirección. Reconocida por su mirada cruda, estética y profundamente conectada con la realidad de su país, Mora es la encargada de abrir esta nueva etapa dirigiendo los primeros episodios y, sobre todo, llevar la enorme responsabilidad de filmar el capítulo final.

En entrevista con Excélsior, la realizadora detalló cómo fue el complejo proceso de tomar la estafeta en esta segunda parte, traducir la poesía literaria al lenguaje del cine y destruir la versión que cada lector ha construido en su mente durante décadas, para darle un cierre definitivo a una estirpe condenada.

Yo, en lo personal, siempre he tenido claro que la literatura y lo cinematográfico y audiovisual son lenguajes distintos, y que no podíamos entrar en competencia con un libro que es una obra mayúscula de la literatura universal. Lo que necesitábamos era poner en convivencia el montón de ideas estéticas, narrativas, políticas y visuales para proponer un Macondo y un universo garciamarciano dentro de las lógicas audiovisuales”, comparte la directora.

Mora explica que los espectadores podrán ser testigos del “declive de la utopía” que se construyó en la primera entrega. Un colapso que implicó y exigió un esfuerzo técnico y logístico detrás de cámaras.

“Construimos muchos sets nuevos; creció Macondo y, con el crecimiento del pueblo, no sólo llegaban nuevos personajes, llegaba violencia, llegaban otras complejidades que finalmente van a contribuir al final del pueblo y de la humanidad. Un equipo de prostéticos de México nos ayudó con el envejecimiento de los personajes. Úrsula, por ejemplo, llega a los 104 años gracias a prostéticos y al maquillaje. Todo el tema con los actores en esta temporada creo que es particularmente especial”, destaca con orgullo.

Cien años de soledad Cortesía Netflix

Si algo marcará la carrera de Laura Mora es haber tenido en sus manos la dirección del último episodio del trabajo, el cual requirió un esfuerzo visual fuera de serie, creado no como un cierre televisivo tradicional, sino como un evento cinematográfico único.

“El capítulo 8 es de las cosas más especiales que yo he hecho. Es un capítulo muy especial narrativamente, actoralmente, visualmente... más parecido a una peli que a un episodio de la serie, con una carga poética inmensa. Intentamos que ese último capítulo también sea como una carta de amor al cine que García Márquez tanto amaba y del que era tan cercano”.

A nivel personal, la directora confiesa que trabajar en esta producción la reconcilió con una lectura que en su juventud le causaba frustración. Tras años de estudio de la historia política y social latinoamericana a través de las páginas de la novela, Mora asegura que la obra es hoy más relevante que nunca para hablar de la oscuridad del ser humano.

Sin embargo, al cuestionarla sobre si llevaría otra obra de García Márquez a la pantalla en el futuro, confesó que su favorita siempre fue Del amor y otros demonios, aunque concluyó con una sonrisa y una certeza: “Creo que García Márquez y yo tenemos que descansar el uno del otro”.

Los primeros 7 episodios de la segunda temporada de Cien años de soledad, estarán disponibles en Netflix el próximo 5 de agosto, mientras que el episodio final llegará el día 26, contará con una duración de hora y media, y será transmitido simultáneamente a nivel mundial a través de la plataforma de streaming.

Cien años de soledad Cortesía Netflix

Sobre la serie Cien años de soledad

El estreno de la primera temporada se lanzó el 11 de diciembre de 2024.

La segunda temporada se estrena el próximo 5 de agosto (16 episodios en total).

La realización de la serie costó poco más 50 millones de dólares. Se grabó en español y en Colombia para respetar la visión de Gabriel García Márquez.

La primera temporada sumó más de 3.6 millones de vistas globales en su primera semana (decenas de millones de horas reproducidas).

Su éxito la llevo a entrar en el Top 3 mundial de series de habla no inglesa en Netflix y figuró en el Top 10 de más de 38 países.

Sobre Laura Mora