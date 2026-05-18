Kendall Jenner y Jacob Elordi son captados juntos en Hawái tras rumores de romance

Kendall Jenner y Jacob Elordi están en la mira, principalmente de las redes sociales y medios internacionales, ya que la modelo y el actor australiano han despertado rumores de una posible relación después de varias apariciones juntos en distintos eventos y recientemente durante un viaje a Hawái.

Aunque ninguno ha confirmado el romance, las imágenes y reportes publicados en las últimas semanas han provocado gran interés entre sus seguidores.

Kendall Jenner y Jacob Elordi son vistos en Hawái

En redes sociales se han compartido fotografías de Kendall Jenner y Jacob Elordi en la isla de Kaua'i, en Hawái. Las imágenes fueron publicadas el pasado 15 de mayo y muestran a ambos en el mismo lugar durante diferentes momentos del día.

Aunque las fotografías no muestran muestras de cariño, seguidores y usuarios en redes consideran que la coincidencia confirma que continúan pasando tiempo juntos lejos de los eventos públicos.

Según la información difundida por Deuxmoi, la modelo y el actor acudieron al restaurante Nourish Hanalei para desayunar durante su estancia en la isla. Además, algunas personas que coincidieron con ellos comentaron al perfil que se veían “tan lindos juntos”.

La discreción con la que ambos manejan su vida personal ha provocado todavía más curiosidad alrededor de esta posible relación.

Las apariciones de Kendall Jenner y Jacob Elordi que alimentan los rumores

Las especulaciones sobre un posible romance comenzaron a tomar fuerza después del festival de Coachella. De acuerdo con información publicada por la revista People, ambos habrían pasado tiempo juntos durante el evento y desde entonces seguirían conociéndose.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante la presentación de Justin Bieber en el festival musical. Más tarde, distintos medios estadounidenses señalaron que Kendall Jenner y Jacob Elordi coincidieron en una fiesta posterior al concierto, donde fueron vistos compartiendo de manera cercana.

Meses antes de Coachella, los famosos también habían sido captados conversando en un evento relacionado con los Premios Oscar. Aunque en aquel momento no hubo confirmaciones, ese encuentro provocó las primeras versiones sobre una posible relación.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha dado declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, recientemente surgieron nuevas imágenes que volvieron a ponerlos bajo los reflectores.

El historial amoroso de Jacob Elordi

Antes de ser relacionado con Kendall Jenner, Jacob Elordi mantuvo una relación intermitente con Olivia Jade. La última aparición pública de ambos ocurrió en enero de este año.

Grosby

A lo largo de los últimos años, el actor australiano también fue vinculado sentimentalmente con Kaia Gerber y Zendaya, compañera de reparto en la serie Euphoria.

Las relaciones más conocidas de Kendall Jenner

En el caso de Kendall Jenner, su romance más reciente y mediático fue con Bad Bunny. La relación entre la modelo y el cantante comenzó en diciembre de 2023 y estuvo marcada por varias separaciones y reconciliaciones.

Además del artista puertorriqueño, la integrante de la familia Kardashian-Jenner también ha sido relacionada con figuras como Devin Booker, Ben Simmons y Harry Styles.

PJG