La temporada 9 de Rick y Morty ya comenzó y los fans de la serie ya pueden ver el primer episodio tanto en Adult Swim como en HBO Max.

Eso sí, los nuevos capítulos no llegarán todos al mismo tiempo. La serie mantendrá el formato semanal que ha usado en temporadas anteriores, así que habrá un episodio nuevo cada domingo hasta finales de julio.

Rick y Morty temporada 9: ¿Qué días se estrenan los nuevos capítulos? HBO Max

Rick y Morty 9 tendrá un episodio nuevo cada semana

El primer capítulo de la temporada 9, titulado There’s Something About Morty, se estrenó este 24 de mayo y abrió una nueva etapa para Rick, Morty y el resto de la familia Smith.

Adult Swim confirmó que esta entrega tendrá un total de 10 episodios, por lo que la serie estará al aire durante poco más de dos meses.

Como ya es costumbre, la producción mantiene el humor absurdo y las referencias extrañas que han caracterizado a la franquicia desde su debut en 2013.

Incluso la sinopsis oficial siguió ese estilo:

“¡Rick y Morty han vuelto! La temporada 9 está llena de éxitos garantizados. Nada de basura de IA. Solo basura orgánica hecha por humanos reales”.

Actualmente, la serie sigue siendo uno de los proyectos más importantes de Adult Swim y uno de los contenidos animados más vistos en HBO Max.

Calendario COMPLETO de Rick y Morty temporada 9: Fechas de estreno de los 10 episodios HBO Max

Calendario completo de Rick y Morty temporada 9

Estas son las fechas confirmadas para cada episodio de la nueva temporada:

There’s Something About Morty (Episodio 1): domingo 24 de mayo

domingo 24 de mayo Ricks Days, Seven Nights (Episodio 2): domingo 31 de mayo

domingo 31 de mayo Rick Fu Hustle (Episodio 3): domingo 7 de junio

domingo 7 de junio A Ricker Runs Through It (Episodio 4): domingo 14 de junio

domingo 14 de junio Jer Bud (Episodio 5): domingo 21 de junio

domingo 21 de junio Erickerhead (Episodio 6): domingo 28 de junio

domingo 28 de junio Mortgully: The Last Rickforest (Episodio 7): domingo 5 de julio

domingo 5 de julio Rickuiem Mort a Dream (Episodio 8): domingo 12 de julio

domingo 12 de julio Salute Your Morts (Episodio 9): domingo 19 de julio

domingo 19 de julio Field of Dreams (Episodio 10): domingo 26 de julio

Con este calendario, la temporada terminará oficialmente el próximo 26 de julio.

Calendario COMPLETO de Rick y Morty temporada 9: Fechas de estreno de los 10 episodios HBO Max

Dónde ver la temporada 9 de Rick y Morty

Los nuevos capítulos de Rick y Morty estarán disponibles cada domingo en Adult Swim y también en HBO Max para varios países de Latinoamérica.

Por ahora, ya puede verse el primer episodio de la temporada, mientras que el resto llegará semana a semana siguiendo el calendario oficial.

Calendario COMPLETO de Rick y Morty temporada 9: Fechas de estreno de los 10 episodios HBO Max

¿Habrá más temporadas de Rick y Morty?

Además de la nueva temporada, la franquicia ya trabaja en otros proyectos relacionados con el universo de la serie.

Uno de ellos es President Curtis, el primer spin-off oficial centrado en el personaje interpretado por Keith David. También ya se confirmó que Rick y Morty tendrá una película, aunque todavía no se han revelado detalles sobre la historia ni una fecha de estreno.

Mientras eso sucede, la temporada 9 será el contenido principal de la franquicia durante las próximas semanas.