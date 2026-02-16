Aída Pierce revela que una ex de Héctor Parra intentó ponerla en su contra

Aída Pierce compartió un testimonio sobre las dinámicas que ocurrieron alrededor del actor, revelando un episodio específico en el que una expareja de este intentó influir en su percepción sobre él.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Pierce relató cómo fue abordada por una mujer con la clara intención de compartir información negativa sobre Héctor Parra, una situación que la actriz describió como inusual debido a la falta de confianza previa entre ambas partes.

Un acercamiento inesperado en el set de filmación

El incidente narrado por la comediante tuvo lugar en un entorno laboral. Según explicó, coincidió con esta persona durante el rodaje de una película. Sin que existiera una relación de amistad o siquiera de conocimiento mutuo, la mujer inició una conversación centrada en desacreditar al actor.

La reacción de Pierce fue inmediata y tajante, estableciendo un límite claro ante la información no solicitada. La actriz cuestionó la motivación detrás de los comentarios, subrayando la extrañeza de recibir confidencias de alguien con quien no tenía vínculo alguno.

“Yo a ti ni te conozco, por qué me andas platicando esas cosas”, fue la respuesta textual que Pierce ofreció en ese momento, según relató a la prensa.

La mujer justificó su acercamiento argumentando que también había sido pareja sentimental del actor en el pasado y que, por esa razón, sentía la necesidad de compartir dicha información. Sin embargo, Aída Pierce mantuvo su postura de no involucrarse en rumores ni en conflictos ajenos a su experiencia personal, rechazando ser parte de la conversación.

La supuesta alianza con Ginny Hoffman

En sus declaraciones, Pierce profundizó en el perfil de esta persona, señalando que, con el paso del tiempo, la mujer se posicionó claramente del lado de Ginny Hoffman, expareja de Héctor 'N' y figura central en las denuncias en su contra.

La actriz indicó que percibió un enojo marcado y persistente hacia Héctor por parte de esta mujer. Aunque Pierce no confirmó el nombre de la involucrada durante la entrevista, diversos reportes y especulaciones en espacios de entretenimiento sugieren que podría tratarse de Paulina Garrido, quien en ocasiones anteriores ha manifestado públicamente su respaldo a las denunciantes del caso.

Pierce fue cuidadosa al no ofrecer detalles adicionales sin pruebas, limitándose a describir su vivencia y la percepción de que existía un intento deliberado de sumar voces en contra del actor mediante testimonios negativos compartidos en el ámbito laboral.

Diferencias irreconciliables: El fin de la relación con Héctor 'N'

Más allá del incidente con la tercera persona, Aída Pierce abordó los motivos por los cuales su propia historia con Héctor 'N' llegó a su fin. La relación entre ambos, descrita como un noviazgo intermitente de varios años, estuvo marcada por diferencias fundamentales en sus estilos de vida.

La comediante explicó que la dinámica de pareja sufría constantes altibajos debido a que sus prioridades no estaban alineadas en ese momento:

Estilo de vida de Héctor: El actor era descrito como una persona "muy fiestera" y social. Prioridades de Aída: Ella se encontraba en una etapa enfocada totalmente en la crianza de su hijo y en sus compromisos laborales.

Esta disparidad generaba un desgaste natural que provocaba rupturas temporales y reconciliaciones, hasta que una noticia cambió el rumbo definitivo de su interacción.

El distanciamiento ante la llegada de Ginny Hoffman

La decisión final de alejarse no se debió a un conflicto directo, sino a la formalización de la relación entre Héctor 'N' y Ginny Hoffman. Pierce recordó el momento en que el actor le comunicó que su nuevo romance iba "en serio" y que existían planes de matrimonio.

Ante este escenario, Aída optó por la prudencia. En aquel entonces, ambos trabajaban en foros contiguos de Televisa; ella grababa el programa Alegrías del mediodía, mientras que en el foro de enfrente se realizaban las grabaciones de Chiquilladas, show en el que participaba Hoffman.

La cercanía física de los espacios de trabajo y la historia previa entre Aída y Héctor podían convertirse en un foco de tensión. Pierce detectó una posible incomodidad en el ambiente y prefirió evitar cualquier situación que pudiera interpretarse como problemática para la nueva pareja.

Para cerrar el ciclo de manera saludable, la actriz fue directa con Héctor, comunicándole su decisión de cortar no solo el vínculo sentimental, que ya había terminado, sino también la amistad cercana para evitar malentendidos.