¡El negocio del siglo! ¿Por qué Michael Jackson compró el catálogo de The Beatles?

Una de las historias más sonadas en la cultura pop involucra a dos grandes artistas y un movimiento financiero que costó una amistad icónica: ¿por qué Michael Jackson compró el catálogo de The Beatles?

Y es que pocos movimientos estratégicos han generado tanto revuelo, asombro y resentimiento como la adquisición de la música de los Fab Four por parte del Rey del Pop.

Este no fue solo un movimiento estratégico de proporciones épicas, sino el inicio de una de las fricciones más famosas entre leyendas de la música, marcando un antes y un después en la forma en que los artistas perciben el valor de su propia propiedad intelectual.

Lo que hace que esta historia sea fascinante no es solo la cifra astronómica que Jackson desembolsó, sino el contexto de traición amistosa que la rodea. Todo comenzó con una serie de consejos financieros que, irónicamente, salieron de la boca de Paul McCartney.

¿Por qué Michael Jackson compró el catálogo de The Beatles? Michael Jackson

El consejo de Paul McCartney que le costó el catálogo de The Beatles

A principios de los años 80, Michael Jackson y Paul McCartney eran más que simples colegas; eran amigos cercanos que colaboraban en éxitos mundiales como "The Girl Is Mine" y "Say Say Say".

Durante las sesiones de grabación y los momentos de descanso, McCartney, quien ya era un veterano en la industria, compartía su sabiduría con un Jackson hambriento de conocimiento.

Paul McCartney le explicó a Michael que el verdadero dinero en la música no estaba solo en las ventas de discos o en las giras, sino en la publicación musical (music publishing).

McCartney le mostró un cuaderno grueso lleno de canciones cuyos derechos poseía, incluyendo temas de Buddy Holly y otros artistas clásicos. "Cada vez que alguien toca estas canciones, yo gano dinero", le dijo Paul.

Michael Jackson no solo escuchó; estudió. Comprendió que ser el dueño de las letras y las melodías de las canciones permitía controlar su uso en comerciales, películas y versiones de otros artistas.

Mientras su carrera como solista alcanzaba alturas estratosféricas, Jackson comenzó a buscar catálogos para invertir sus crecientes ganancias, siempre con la mirada puesta en lo más grande: ATV Music, la compañía que poseía los derechos de casi todo el catálogo de Lennon-McCartney.

¿Por qué Michael Jackson compró el catálogo de The Beatles? Reddit The Beatles

Michael Jackson compra el catálogo de The Beatles

El catálogo de ATV Music, con la música de The Beatles, salió a la venta en 1984. El propietario en ese momento era el magnate australiano Robert Holmes à Court, quien decidió deshacerse de la compañía.

La noticia llegó a oídos de John Branca, el abogado de Jackson, quien inmediatamente informó a su cliente sobre la oportunidad única.

El catálogo incluía aproximadamente 250 canciones de The Beatles, publicadas bajo la empresa Northern Songs. Paul McCartney y Yoko Ono (en representación de John Lennon) tuvieron la oportunidad de ofertar, pero existieron complicaciones.

McCartney no quería comprar el catálogo solo porque sentía que el precio era excesivo por canciones que él mismo había escrito; además, Yoko Ono sugirió que debían comprarlo juntos, lo que dificultó una acción rápida por parte de Paul.

Mientras los herederos directos de la obra de The Beatles dudaban, Michael Jackson dio luz verde a su equipo para ser agresivos. Tras meses de negociaciones intensas y una oferta inicial de 46 millones de dólares que fue rechazada, Jackson finalmente cerró el trato por 47.5 millones de dólares por el catálogo de The Beatles en agosto de 1985.

El paquete no solo incluía a The Beatles, sino también miles de otras canciones de artistas como Little Richard y los Pointer Sisters.

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¿Qué pasó después con Jackson tras la compra del catálogo de The Beatles?

La compra del catálogo marcó el fin de la relación entre Michael y Paul. McCartney se sintió profundamente traicionado, pues consideraba que un amigo no debería haber pujado por su propia obra creativa, especialmente después de haber sido él quien le enseñó cómo funcionaba el negocio.

McCartney escribió varias cartas a Jackson pidiéndole un aumento en el porcentaje de las regalías que él recibía como autor o que, al menos, le permitiera comprar algunas de las canciones de vuelta. Michael solía responder con una frase que se volvió legendaria y dolorosa para Paul: "It’s just business, Paul" (Es solo negocios, Paul).

En 1995, Michael Jackson, enfrentando presiones financieras y buscando expandir su poder, aceptó fusionar ATV Music con la división editorial de Sony, esto creó Sony/ATV Music Publishing.

A cambio de la mitad de la propiedad de su catálogo, Sony le pagó a Michael cerca de 95 millones de dólares y le dio una participación del 50% en la nueva empresa conjunta. Fue otro movimiento brillante: Jackson mantuvo el control parcial y recibió una inyección masiva de efectivo mientras el catálogo seguía creciendo en valor.

Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, el catálogo fue el salvavidas de sus herederos. En 2016, Sony compró la mitad restante que pertenecía al patrimonio de Jackson por la asombrosa cantidad de 750 millones de dólares.

La compra del catálogo de The Beatles por parte de Michael Jackson le garantizó ingresos durante toda su vida, un activo que se revalorizaría con cada década que pasara.