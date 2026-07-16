Enrique Guzmán asegura que Silvia Pinal quiso abortar a Alejandra Guzmán y Luis Enrique

Enrique Guzmán hizo unas polémicas declaraciones luego de hacer revelación sobre su relación con Silvia Pinal. Durante una entrevista, el cantante afirmó que la actriz llegó a considerar interrumpir los embarazos de sus hijos, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán.

El intérprete recordó que el embarazo fue el motivo que los llevó a dar el siguiente paso en su relación y contraer matrimonio. Sin embargo, aseguró que, en un principio, la decisión de convertirse en madre no era el plan de Silvia Pinal.

silvia pinal y enrique guzmán

“Sí, ella pensaba perder, quitarse la criatura”.

Al preguntarle si esa intención estaba relacionada con el embarazo de Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán respondió de forma directa.

“Sí, esa era su intención”.

Silvia Pinal junto a Enrique Guzmán, uno de sus cuatro esposos (Archivo Excélsior)

Enrique Guzmán afirma que se casó con Silvia Pinal por Alejandra Guzmán

Durante la misma conversación, Enrique Guzmán reveló que la llegada de Alejandra Guzmán fue el principal motivo por el que decidió casarse con Silvia Pinal, ya que su intención era formar una familia.

“Yo me casé con Silvia por Alejandra, por tener a Alejandra. Y ella lo sabe, Alejandra”.

Silvia pinal

El cantante también recordó que su matrimonio con la primera actriz duró nueve años. Sin embargo, reconoció que la relación se fue deteriorando con el paso del tiempo y que permaneció junto a ella durante la etapa final por sus hijos.

“Sí. A los últimos muy a fuerza, precisamente por mi necedad por mantener a los hijos”.

Enrique Guzmán dice que tampoco habría nacido Luis Enrique Guzmán

Tras esa declaración, el cantante comentó que, si Silvia Pinal hubiera tomado esa decisión, tampoco habría nacido Luis Enrique Guzmán, el otro hijo que tuvieron durante su matrimonio.

Silvia pinal

“No, ni su hermano tampoco”.

Aunque habló del tema, Enrique Guzmán evitó explicar cuáles pudieron ser las razones que llevaron a la actriz a pensar en esa posibilidad. Señaló que no le corresponde hablar por alguien que ya falleció ni hacer suposiciones sobre sus decisiones.

“No, no, lo que quería era casarse conmigo. Porque yo no sé ahora, hablando de una señora… Que hoy ya no vive, no podría yo inventar por ella”.

Enrique Guzmán asegura que los celos terminaron con su matrimonio

Al hablar sobre el fin de su relación con Silvia Pinal, el intérprete sostuvo que el éxito que comenzó a tener en su carrera provocó conflictos entre ambos. Según su versión, la actriz no aceptó el cambio que vivió su trayectoria profesional.

Cuartoscuro

“La vida da muchas vueltas. Cuando de repente no fui el señor Pinal, sino el señor Guzmán, no le gustó mucho a la señora. ¿Por qué? Porque me quería tener como su perrito, como su empleado. Que use mi apellido, que por eso me casé con ella”.

Para concluir, Enrique Guzmán afirmó que los celos y la forma de ser de Silvia Pinal terminaron desgastando su matrimonio, hasta llegar a la separación.