¿Quién es Hassim Estrada? El posible heredero de la fortuna de Elsa Aguirre tras su muerte

La muerte de Elsa Aguirre, ocurrida el pasado 14 de julio de 2026, no solo provocó una ola de mensajes para recordar su legado en el cine mexicano. También despertó preguntas sobre quién será el encargado de preservar parte de su patrimonio y de cumplir los deseos que dejó antes de partir.

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Hassim Estrada, un cantante que durante años mantuvo una relación muy cercana con la actriz. Aunque todavía no existe información oficial sobre quién heredará su patrimonio, diversos testimonios apuntan a que fue una de las personas en las que más confió durante la última etapa de su vida.

La conversación tomó fuerza luego de que el cineasta Enrique Gutiérrez compartiera algunos detalles sobre el libro autobiográfico que escribió junto a Elsa Aguirre, titulado "De mis labios a tus ojos".

El libro autobiográfico podría quedar en manos de Hassim Estrada

Durante una entrevista con Ventaneando, Enrique Gutiérrez explicó que ambos son titulares de los derechos del libro que prepararon durante la pandemia, una obra que todavía no ha sido publicada.

El escritor señaló que, en caso de concretarse su lanzamiento, esos derechos podrían pasar a Hassim Estrada, ya que era el ahijado de la actriz y una persona que permaneció a su lado durante mucho tiempo.

Sin embargo, también dejó claro que desconoce quién será el heredero legal de la fortuna de Elsa Aguirre, pues aseguró que la actriz ya no tenía familiares cercanos.

Ella y yo somos los titulares de los derechos. En su momento creo que pasan a manos de Hassim Estrada, una persona a la que ella quería mucho, su ahijado, y estuvo velando por ella durante mucho tiempo. Desconozco quien sea el heredero porque ya no tenía familia, señaló el escritor.

El libro promete mostrar una faceta muy distinta de la estrella del Cine de Oro. Según explicó Gutiérrez, decidieron alejarse de los temas que durante décadas dominaron las entrevistas de la actriz, como el supuesto romance o beso con Luis Miguel.

Lo hicimos durante la pandemia, no se imaginan lo que van a conocer. Un libro muy conmovedor, nos centramos en su vida, no quisimos hablar del beso de Luis Miguel. Lo enfocamos a su carrera, etapas difíciles con su hijo, la novia de su hijo, el yoga.

Elsa Aguirre Archivo Excélsior

¿Quién es Hassim Estrada?

Hassim Estrada es un cantante, compositor y productor musical mexicano que desarrolla su carrera de manera independiente dentro del pop romántico.

Desde 2019 ha publicado música en plataformas digitales y poco a poco ha construido un catálogo de canciones propias. Entre sus sencillos destacan:

Mañana No Sé (2019)

Mañana No Sé (2019) Vida Entera (2020)

Sin Fronteras (2020)

La Razón (2021)

Cosas Hermosas (2023)

Flor de Azalea (2023)

El Color de Tus Ojos (2024)

Solo Con Verte (2024)

Aunque ya tenía presencia en el ámbito musical, fue tras el fallecimiento de Elsa Aguirre cuando su nombre comenzó a generar un mayor interés entre el público.

Hassim Estrada Facebook

La estrecha relación que tuvo con Elsa Aguirre

Más allá de la música, Hassim Estrada acompañó a Elsa Aguirre durante varios años.

La actriz lo presentó públicamente como su ahijado y trabajó junto a él en diferentes proyectos, entre ellos la apertura de sus redes sociales oficiales, donde compartía reflexiones sobre su vida, recuerdos de su carrera y mensajes relacionados con la meditación y el bienestar espiritual.

Con el paso del tiempo, Hassim también se convirtió en una de las personas que más la acompañó durante la etapa final de su vida, razón por la que muchos lo consideran parte de su círculo más íntimo.

Además, trascendió que Elsa Aguirre le habría confiado el cumplimiento de una de sus últimas voluntades relacionadas con el destino de sus cenizas.

Elsa Aguirre Captura de pantalla

La última voluntad de Elsa Aguirre

Enrique Gutiérrez recordó que la actriz veía la muerte con absoluta serenidad.

Según explicó, Elsa Aguirre consideraba que no se trataba de un final, sino de una trascendencia. Su deseo era llegar a ese momento con un cuerpo sano y una mente en paz, convencida de que había vivido plenamente.

Sabía que no había un final, había una trascendencia. Quería morir lo más sana que se pudiera para entregar un cuerpo sano, una mente llena de luz. Estaba más que preparada, recordó Gutiérrez.

Sobre sus cenizas, el escritor comentó que la actriz quería descansar en un lugar elevado, rodeado de naturaleza y lejos del mundo material, un deseo que ahora quedará en manos de las personas cercanas que conocían su voluntad.

Elsa Aguirre Archivo Excélsior

¿De qué murió Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre falleció a los 95 años en su residencia de Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con la información difundida tras su deceso, la causa principal fue una insuficiencia respiratoria provocada por varias complicaciones de salud, entre ellas síndrome de dificultad respiratoria, neumonía adquirida en la comunidad y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), padecimiento con el que convivió durante cerca de dos décadas.

Personal que la acompañó durante sus últimos días aseguró que su partida fue tranquila y ocurrió rodeada por las personas más cercanas a ella.

Su fallecimiento dejó un vacío en la historia del cine mexicano. La actriz participó en cerca de 50 películas y protagonizó títulos que siguen siendo referentes de la Época de Oro, como Algo flota sobre el agua y Cuidado con el amor, esta última junto a Pedro Infante.

Mientras continúan las muestras de cariño hacia la actriz, el nombre de Hassim Estrada permanece en el centro de la conversación. Aunque todavía no existe un pronunciamiento oficial sobre el destino de la fortuna de Elsa Aguirre, su cercanía con la actriz y las declaraciones de quienes trabajaron con ella lo colocan como una de las figuras más importantes para preservar el legado que dejó una de las grandes estrellas del cine nacional.