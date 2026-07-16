Daveigh Chase, actriz de El Aro, dejó fortuna de miles de dólares pese a morir en situación de calle

La muerte de Daveigh Chase, actriz conocida por dar voz a Lilo en Lilo & Stitch y por interpretar a Samara Morgan en El Aro, sigue revelando nuevos detalles. Ahora, documentos presentados ante un tribunal de California muestran que la actriz dejó un patrimonio de miles de dólares pese a que durante sus últimos años vivió en situación de calle en Los Ángeles.

La información salió a la luz a través del proceso de sucesión iniciado por su madre, Cathy Chase, quien solicitó convertirse en administradora de los bienes de la actriz.

Los documentos también muestran que, aunque Daveigh no tenía propiedades inmobiliarias, sí contaba con bienes personales valuados en una cifra de seis dígitos.

¿De cuánto era el patrimonio de Daveigh Chase?

De acuerdo con los registros judiciales obtenidos por Us Weekly, la solicitud fue presentada el 8 de julio ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

En ella, Cathy Chase informó que su hija dejó aproximadamente 400 mil dólares en bienes personales, pero ningún inmueble registrado a su nombre.

La audiencia para resolver el proceso de sucesión fue programada para el 12 de agosto.

Los documentos también mencionan al padre de la actriz, John Schwallier, como posible heredero. Según la información entregada al tribunal, actualmente residiría fuera de Estados Unidos.

Mientras se resuelve el caso, el tribunal ordenó que los recursos del patrimonio no podrán utilizarse sin autorización judicial o asesoría legal.

Documentos judiciales revelaron que Daveigh Chase dejó un patrimonio de 400 mil dólares tras su muerte. Especial

Su exmánager asegura que había regalías sin cobrar

La cifra presentada ante la corte podría no representar todo el patrimonio de Daveigh Chase.

Su exmánager, John Ryan, declaró a The New York Post que la actriz todavía tenía millones de dólares en cheques de regalías pendientes de cobrar, derivados de los proyectos en los que trabajó durante su carrera.

También afirmó que contaba con una cuenta fiduciaria administrada por el Sindicato de Actores de Pantalla (SAG-AFTRA), creada para ayudar a cubrir algunos de sus gastos.

Ryan hizo estas declaraciones después de que apareciera una campaña de GoFundMe impulsada por Roy Hernandez, quien se presentó públicamente como pareja de la actriz.

Según explicó, quiso aclarar que Daveigh aún tenía recursos económicos y que su situación era más compleja de lo que reflejaba la campaña.

La actriz que dio voz a Lilo acumuló bienes personales pese a vivir en situación de calle durante sus últimos años. IG daveighc

Por qué su exrepresentante realizó la búsqueda de Daveigh Chase antes de morir

El exrepresentante también contó que, junto con Gaia Brown, hermanastra de Daveigh, contrataron a un investigador privado en 2025 para localizarla.

Después de varios intentos consiguieron hablar con ella por teléfono, pero poco tiempo después volvieron a perder contacto.

“Estábamos tan cerca de encontrarla”, declaró Ryan al recordar los últimos esfuerzos para ayudarla.

Por su parte, Roy Hernandez aseguró que la actriz enfrentó años difíciles marcados por conflictos familiares y problemas personales, situación que la llevó a vivir en el centro de Los Ángeles.

Una amiga de la infancia de Daveigh, Amy Castle, declaró a Us Weekly que la actriz necesitaba mayor apoyo durante esa etapa de su vida y lamentó que nunca lograra recibir la ayuda necesaria.

El proceso de sucesión de Daveigh Chase reveló nuevos detalles sobre los bienes que dejó la actriz. IG daveighc

De estrella infantil a una carrera que marcó el cine

Daveigh Chase comenzó a trabajar desde muy pequeña y alcanzó reconocimiento internacional en 2002, un año decisivo para su carrera.

Primero prestó su voz a Lilo en la versión original de Lilo & Stitch, uno de los mayores éxitos de Disney.

Ese mismo año interpretó a Samara Morgan en El Aro, personaje que se convirtió en uno de los rostros más recordados del cine de terror de principios de los años 2000.

Con el tiempo también participó en producciones como Donnie Darko, prestó su voz en la versión en inglés de El viaje de Chihiro, de Studio Ghibli, y formó parte del elenco de la serie Big Love, de HBO.

Sus últimos trabajos en el cine fueron Jack Goes Home y American Romance, ambas estrenadas en 2016.