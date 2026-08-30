Critican a Aldo Rendón por comentarios misóginos contra Mariana Ochoa

La relación entre Aldo Rendón y Mariana Ochoa dentro de La Casa de los Famosos México 2026 se ha vuelto cada vez más intensa y es que lo que comenzó como una diferencia previa al reality escaló a comentarios sobre la cantante de OV7 que han provocado críticas contra el stylist en redes sociales.

Uno de los episodios más comentados ocurrió durante una pasarela organizada dentro de la casa, en la que Aldo presentó los atuendos de sus compañeros. Cuando llegó el turno de Mariana, comenzó hablando de su look, pero terminó haciendo una referencia directa a su cuerpo.

“Lo único que no pueden tener es la celulitis que ella nos presenta”, dijo Aldo Rendón durante la dinámica.

El comentario fue señalado por usuarios en redes sociales, quienes consideraron innecesario utilizar una característica física de Mariana Ochoa como parte de una broma. Algunos espectadores calificaron la conducta como bullying, aunque se trata de una valoración del público y no de una determinación oficial de la producción del programa.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón ya había hablado mal de Mariana Ochoa antes del reality

Antes del estreno de La Casa de los Famosos México 2026, Aldo Rendón recordó en Pipiris Nights, programa conducido por Apio Quijano, una antigua sesión fotográfica con OV7 que, según él, resultó complicada.

En esa conversación aseguró que no soportaba a Mariana Ochoa y la calificó como “insoportable”.

Ya dentro del reality, Mariana encaró a Aldo para hablar del tema. La cantante dijo que no recordaba haber trabajado directamente con él, pero le ofreció una disculpa por cualquier mala experiencia que hubiera vivido con OV7. El propio sitio oficial de La Casa de los Famosos México difundió el momento en el que Ochoa se disculpó con el stylist por lo ocurrido en aquella etapa.

En ese momento, Aldo aseguró que no llevaría los problemas del pasado al juego. Sin embargo, la aparente tregua no duró demasiado.

Un video de Aldo Rendón generó dudas entre seguidores de LCDLFM. IG aldorendon

Las bromas de Aldo contra Mariana aumentan críticas

Con el paso de los días, Aldo Rendón hizo distintas bromas y comentarios relacionados con Mariana Ochoa dentro de la casa.

Entre los momentos que circularon en redes están comentarios sobre cuándo podrían volver a nominarla, bromas sobre no querer sentarse junto a ella y señalamientos sobre su relación con sus excompañeros de OV7.

La llamada Noche de Cine del programa también recopiló varios de esos momentos, lo que avivó las críticas de parte de la audiencia.

El debate ya no gira únicamente en torno a si Aldo y Mariana se llevan mal, sino a si las bromas del stylist han cruzado una línea al tocar aspectos físicos y personales de la cantante.

La cantante y el diseñador participan en La Casa de los Famosos 2026 Especial

Kalimba sale en defensa de Mariana Ochoa

En medio de la polémica, Kalimba salió públicamente en defensa de Mariana Ochoa, luego de que Aldo Rendón sugiriera que sus excompañeros de OV7 no la soportaban.

Aunque el cantante aclaró que no sigue el reality de forma constante, dijo haberse enterado de lo que ocurre y expresó su cariño por Mariana.

“Yo la amo tremendamente”, dijo Kalimba al ser cuestionado por la prensa.

El cantante también pidió apoyo para su excompañera de OV7 y rechazó la idea de que Mariana no sea querida por quienes formaron parte del grupo. De acuerdo con Las Estrellas, Kalimba respaldó a Ochoa tras los comentarios que ha recibido durante el reality.

Su postura fue interpretada por seguidores como una respuesta directa a los dichos de Aldo, quien ha insistido en hablar de la relación de Mariana con OV7 dentro de la casa.

Lidia Ávila también muestra respaldo a Mariana

Kalimba no ha sido el único integrante de OV7 que ha mostrado apoyo hacia Mariana Ochoa.

Lidia Ávila también compartió recientemente una fotografía junto a la cantante con un mensaje de respaldo, gesto que algunos fans leyeron como una respuesta indirecta a los comentarios sobre una supuesta enemistad generalizada dentro del grupo.

Aunque OV7 ha atravesado distintas etapas de tensión pública a lo largo de su historia, los mensajes recientes de apoyo contradicen la idea de que todos los exintegrantes estén en contra de Mariana.

Lidia Ávila de OV7 despide a su papá con un emotivo mensaje Foto: Cuartoscuro.com

Mariana Ochoa enfrenta a Aldo Rendón

La tensión tuvo un nuevo episodio cuando Mariana Ochoa dejó ver que los comentarios de Aldo comenzaron a cansarla.

Durante una conversación dentro de la casa, la cantante expresó que convivir con él se había vuelto difícil y aseguró que ya habían agotado su paciencia.

“Ya me colmaron mi paciencia”, dijo Mariana al hablar de los roces dentro del reality.

La frase llegó después de que la propia Mariana reconociera que Aldo suele hacer comentarios “hirientes” bajo un tono de humor. Ochoa describió a Rendón como uno de los habitantes “más pesados” y señaló que sus comentarios podían lastimar.