Los elegantes looks con los que Ana de Armas y Beto Montenegro debutaron en la alfombra roja

Ana de Armas y Beto Montenegro protagonizaron uno de los momentos más comentados de la semana de los Latin Grammy 2026. La actriz y el músico hicieron su debut como pareja en una alfombra roja al llegar juntos a la gala Persona del Año, celebrada el 11 de noviembre en Las Vegas, donde la Academia Latina de la Grabación rindió homenaje a Daddy Yankee.

Ana de Armas y Beto Montenegro debutan como pareja en una alfombra roja

La protagonista de Ballerina llegó del brazo del vocalista de Rawayana al MGM Grand Conference Center. Sonrientes y cómplices, posaron ante los fotógrafos e intercambiaron miradas durante su recorrido por la alfombra.

La pareja llegó tomada del brazo y compartió miradas y sonrisas frente a los fotógrafos durante el homenaje a Daddy Yankee. AFP

Aunque ya habían sido vistos juntos en otros encuentros públicos, esta aparición tuvo un significado especial al tratarse de su primer posado oficial como pareja en una celebración de esta magnitud.

¿Cómo fue el vestido negro de Ana de Armas en los Latin Grammy 2026?

Para la ocasión, Ana dejó de lado los diseños de gala convencionales y eligió una propuesta de la firma neoyorquina Wiederhoeft, conocida por sus creaciones teatrales y sus referencias a la corsetería.

La actriz cubana apostó por un conjunto negro de inspiración gótica, con encaje, transparencias y un corsé estructurado de Wiederhoeft. AFP

El conjunto negro destacó por combinar una silueta estructurada con elementos delicados y transparencias. La pieza principal fue un corsé con escote Bardot, que dejaba los hombros al descubierto y definía la cintura mediante una construcción de ballenas visibles, costuras y detalles metálicos.

La estructura se prolongaba en una terminación en pico que acentuaba la silueta de la actriz. El diseño se complementó con una falda larga semitransparente, decorada con encaje, bordados florales y pequeñas aplicaciones brillantes.

La combinación aportó movimiento y ligereza al conjunto, al tiempo que mantuvo la estética romántica y de inspiración gótica que distinguió su aparición.

Ana de Armas completó su look con un maquillaje de tonos naturales que aportó frescura y equilibrio a su propuesta gótica, AFP

Ana completó el look con zapatos negros de punta, una gargantilla discreta y el cabello oscuro suelto, lacio y peinado con raya en medio. En cuanto al maquillaje, optó por tonos naturales que permitieron que el vestido concentrara toda la atención.

Beto Montenegro apuesta por la sastrería clásica

A su lado, Beto Montenegro eligió una propuesta más sobria, aunque con detalles contemporáneos. El cantante venezolano vistió un traje negro de silueta amplia, con blazer cruzado y pantalones holgados, ligeramente cortos.

Debajo llevó una camisa en tono azul claro y una corbata que aportó formalidad al conjunto. Las gafas con cristales teñidos en tono ámbar fueron el accesorio distintivo de su estilismo, con el que añadió personalidad a una propuesta de inspiración clásica.

Beto Montenegro eligió un traje negro de silueta oversize, camisa azul clara y gafas ámbar para acompañar a Ana en Las Vegas. Reuters

Las elecciones de ambos encontraron un punto de equilibrio sin necesidad de vestir de manera idéntica: mientras Ana apostó por el encaje, las transparencias y una silueta definida, Beto recurrió a líneas relajadas y sastrería tradicional.

Así ha avanzado el romance de Ana de Armas y Beto Montenegro

La relación entre Ana y Beto comenzó a despertar interés durante el verano de 2026, cuando fueron fotografiados juntos en Madrid y posteriormente durante unas vacaciones en Formentera.

La aparición en Las Vegas llega poco más de un mes después de que Ana y Beto fueran vistos juntos en la Semana de la Moda de París. Grosby Group.

En octubre, ambos volvieron a llamar la atención al acudir a la Semana de la Moda de París. El 6 de octubre fueron vistos juntos rumbo al desfile de Louis Vuitton, celebrado en el Cour Carrée del Museo del Louvre. Aunque en un primer momento evitaron posar como pareja, más tarde fueron fotografiados tomados de la mano durante la fiesta posterior al evento.

Su aparición en Las Vegas representa un paso más en su relación. Para Ana, quien suele mantener su vida sentimental lejos de los reflectores, la velada también marcó su regreso a un evento de los Latin Grammy desde 2017. En esta ocasión, su presencia tuvo un motivo especial: acompañar a Beto en una de las noches importantes de su trayectoria musical.