Así fue el ‘GaliFest’: Todos los asistentes a la fiesta privada de Galilea Montijo

Una vez más, Galilea Montijo cerró una temporada de La Casa de los Famosos México a lo grande. La conductora organizó una nueva edición de su ya tradicional GaliFest, una fiesta privada que reunió a buena parte de los habitantes de la cuarta temporada, además de conductores, artistas, influencers, integrantes de la producción y amigos cercanos de la presentadora.

¿Cuál fue la temática del GaliFest?

La celebración se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre y este año tuvo una temática muy particular: “GaliFest Dollhouse”, inspirada en una casa de muñecas. Desde la decoración hasta los atuendos de los invitados, el rosa y los tonos pastel fueron los protagonistas de la noche.

El GaliFest 2026 estuvo marcado por los looks Barbiecore y una larga lista de celebridades que llegaron para celebrar el cierre de la cuarta temporada del reality. IG Stories galileamontijo

Galilea Montijo y su look de Barbie para el GaliFest

Como anfitriona, Galilea no pasó desapercibida. La conductora apostó por un look completamente rosa que evocó la estética Barbiecore, con un minivestido pastel acompañado de guantes, medias y sandalias a juego.

Con el cabello semirecogido y ondas, la presentadora se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche y compartió algunos momentos de la celebración en redes sociales.

Galilea Montijo sorprendió con un look completamente rosa para recibir a sus invitados en el GaliFest Dollhouse, una fiesta inspirada en el universo de las muñecas. IG Stories galileamontijo

Feliz de hacer este fest para todos los de la casa. Es una manera de agradecer a toda la producción de Endemol, a toda la producción de Rosa María, a los habitantes, a todos. Bueno, ya ahora exhabitantes”, explicó Galilea sobre el motivo detrás de la fiesta.

La conductora también contó a los medios que uno de sus hijos no pudo acompañarla debido a sus compromisos escolares y deportivos.

¿Quiénes fueron los famosos que asistieron al GaliFest?

Entre los invitados estuvieron varios de los participantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. La gran ganadora, Mariana Ochoa, fue una de las asistentes y hasta tomó el micrófono para interpretar algunos éxitos de OV7, entre ellos Vuela más alto, Tus besos y Un pie tras otro pie.

María José puso la música durante el GaliFest, donde también Mariana Ochoa tomó el micrófono para interpretar algunos de los éxitos más recordados de OV7. IG Stories galileamontijo

También acudieron Karina Torres, Memo Schutz, Yahir, Gema Garoa, Aldo Rendón, Ese Pérez, Arantza Ruiz, Luis Chaparro, Brianda Deyanara, Moisés Peñaloza, Masad y Flor Vigna.

La celebración también contó con la presencia de Wendy Guevara, amiga cercana de Galilea y una de las figuras más queridas de la franquicia, así como de la productora Rosa María Noguerón.

Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Wendy Guevara y más famosos se dieron cita en la fiesta privada organizada por Galilea Montijo para celebrar a quienes hicieron posible esta temporada. IG karina.torrea

Otros rostros relacionados que se sumaron al festejo fueron Shiky, René Franco, Cynthia Urías, Andrea Escalona, Roxana Puente y Welly, cercana a Gema Garoa.

Entre los invitados especiales destacó María José, quien puso el toque musical a la noche al interpretar algunos de sus éxitos.

Los habitantes de La Casa de los Famosos México dejaron atrás la rivalidad para disfrutar de una noche de celebración en el tradicional GaliFest de Galilea Montijo. IG Stories galileamontijo

¿Inés Gómez Mont asistió al GaliFest?

Pero el GaliFest también protagonizó una peculiar confusión en redes. Una fotografía de Galilea junto a Joely Bernat, esposa de Paul Stanley, y Heydee Hofmann, esposa de Paco Ayala, provocó que algunos usuarios pensaran que una de las invitadas era Inés Gómez Mont, debido al parecido físico.

La especulación rápidamente comenzó a circular, pero posteriormente se aclaró que se trataba de Heydee Hofmann.

Una fotografía de Galilea Montijo junto a Heydee Hofmann provocó confusión en redes sociales, pues algunos usuarios pensaron que la mujer que aparecía junto a ella era Inés Gómez Mont. Captura de pantalla X

Así el GaliFest 2026 volvió a convertirse en una de las celebraciones más comentadas después del cierre de La Casa de los Famosos México. Para Galilea, además, fue una oportunidad para agradecer a quienes hicieron posible la temporada y celebrar junto a quienes durante semanas formaron parte de uno de los programas más comentados de la televisión mexicana.