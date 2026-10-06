La indicación que recibió Galilea Montijo para anunciar a Mariana como ganadora de LCDLFMX | VIDEO

La gran final de La Casa de los Famosos México dejó a Mariana Ochoa como la ganadora de la cuarta temporada, pero días después apareció un detalle que llamó la atención de los seguidores del reality con un video en el que se escucha la indicación que recibió Galilea Montijo antes de dar el anuncio.

La conductora compartió en sus historias de Instagram imágenes de lo ocurrido detrás del escenario. En el material aparece Paly Alonso, showrunner de Endemol, dándole instrucciones sobre cómo debía presentar a la persona que se llevaría el primer lugar.

La indicación fue bastante directa. Alonso le pidió a Galilea que reforzara el nombre de la cantante y actriz para preparar el momento en que se revelaría el resultado.

Eres, eres, eres tú, sí tú, sí tú, créetelo, porque eres tú, eres tú Mariana, la ganadora de esta cuarta temporada, se escucha decir al showrunner mientras la conductora recibe las instrucciones.

El video rápidamente cobró relevancia porque muestra una parte de la transmisión que normalmente no llega al público, lo que sucede detrás de cámaras justo antes de uno de los momentos más importantes de la noche.

Mariana Ochoa gana la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México después de diez semanas dentro de la competencia.

La cantante llegó a la final junto a Memo Schutz y otros participantes que fueron quedando fuera conforme avanzaron las votaciones. Finalmente, el público decidió darle el primer lugar y, con ello, el premio de cuatro millones de pesos.

El resultado generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Una parte de los seguidores celebró que la exintegrante de OV7 se llevara el triunfo, mientras otros cuestionaron la decisión y señalaron que esperaban ver a Karina Torres en una posición más alta.

Entre polémicas, Mariana Ochoa gana La Casa de los Famosos México 2026 SS: La Casa de los Famosos México

La trayectoria de Mariana dentro del reality también tuvo un giro que pocos esperaban. La cantante fue eliminada inicialmente de la competencia y posteriormente tuvo la posibilidad de regresar mediante el llamado exilio. El público terminó dándole una nueva oportunidad y, semanas después, la llevó hasta el primer lugar.

Ese recorrido hizo que su victoria fuera todavía más comentada. Para algunos seguidores, su regreso le permitió mostrar una faceta distinta y sumar apoyo conforme avanzó nuevamente en el programa.

La reacción de Mariana tras ganar La Casa de los Famosos México 2026?

Después de convertirse en la ganadora de LCDLFMX, Mariana Ochoa también habló sobre lo que planea hacer con el dinero del premio.

La cantante explicó que una parte de los recursos podría destinarse a ayudar a casas hogar que atienden a niños en situación vulnerable. Además, tiene previsto invertir en su carrera musical y trabajar en un nuevo álbum como artista independiente.

Entre sus planes están cubrir gastos relacionados con la producción de música, vestuario, bailarines, viajes y promoción.

La cantante explicó que una parte de los recursos podría destinarse a ayudar a casas hogar que atienden a niños en situación vulnerable. SS: La Casa de los Famosos México

Por ahora, el triunfo de Mariana sigue dando de qué hablar y el video de Galilea Montijo se suma a los momentos que muestran lo que ocurrió detrás de cámaras durante la final.

La grabación también permite ver que, antes de salir al aire, la conductora recibió instrucciones muy específicas sobre la forma en que debía anunciar a la ganadora. Y aunque el resultado ya era conocido por quienes estaban detrás de la producción, para el público el momento se mantuvo hasta el último segundo de la transmisión.