¿Quién fue la mujer que inspiró la canción "La Bikina"? Historia de la canción

Esta canción remite a una mujer altanera, preciosa y orgullosa que seguramente has escuchado más de una vez. Se trata de “La Bikina”, uno de los temas más emblemáticos de la música mexicana. Pero, ¿te has preguntado quién es realmente y qué significa este nombre?

La canción se ha convertido en una de las favoritas de varias generaciones y tiene una interpretación especialmente recordada por Luis Miguel. Aunque suele escucharse durante todo el año, durante las fiestas patrias cobra un significado especial, pues es uno de esos temas que no pueden faltar cuando se celebra a México.

¿Qué quiere decir la palabra “Bikina” y quién compuso la canción?

“La Bikina” fue escrita en 1964 por el compositor mexicano Rubén Fuentes, reconocido por sus importantes aportaciones a uno de los géneros más representativos de México: el mariachi.

Fuentes también formó parte del Mariachi Vargas de Tecalitlán, agrupación con la que dejó una importante huella en la música mexicana.

Con el paso de los años, “La Bikina” se convirtió en una de sus composiciones más reconocidas y en un referente del repertorio de música mexicana, al grado de que distintas generaciones la siguen cantando.

¿Quién fue la mujer que inspiró la canción “La Bikina”?

Aunque miles de personas conocen y cantan la canción, existe una pregunta que ha generado curiosidad durante décadas: ¿realmente existió la mujer que inspiró “La Bikina”?

Está relacionada con Sanjuana Reyna, madre del luchador Shocker, quien ha asegurado que ella fue la inspiración para la canción y que tuvo una relación cercana con el entorno artístico en el que surgió este tema.

De acuerdo con una versión contada por ella en el programa Ventaneando, el nombre “Bikina” habría surgido como un juego de palabras relacionado con unas revistas llamadas Titina y Pikina. Según su relato, al modificar el nombre surgió “Bikina”, una palabra que le gustó y que posteriormente quedó asociada con ella.

Sanjuana también ha contado que trabajaba en el Teatro Blanquita y que ahí comenzaron a llamarla de esa manera. Además, señaló que tenía una buena relación con Jesús Rodríguez de Híjar, quien le habría mostrado la canción junto con el Mariachi Los Monarcas, agrupación que estuvo entre las primeras en aprender e interpretar este tema.

Sanjuana Reyna, madre del luchador Shocker Captura de pantalla tomada de YouTube Ventaneando

¿Qué cantantes han interpretado “La Bikina”?

A lo largo de los años, “La Bikina” ha sido interpretada por numerosos artistas y se convirtió en una de las canciones más queridas del repertorio mexicano.

Una de las versiones más populares es la de Luis Miguel, quien la llevó a nuevas generaciones y ayudó a convertirla en uno de los temas más reconocibles de su repertorio.

Sin embargo, también puedes encontrar interpretaciones de grandes figuras de la música mexicana como Lucha Villa, Marco Antonio Muñiz, María de Lourdes, Chayito Valdez y Alberto Vázquez, entre otros.

Músicos de mariachi tocando. Foto: Canva

Así, “La Bikina” se mantiene como una canción que representa parte de la identidad musical de México. Su particular sonido, sus distintas interpretaciones y las historias alrededor de su origen han hecho que, más de seis décadas después de su creación, continúe presente en las celebraciones y en la memoria de varias generaciones.