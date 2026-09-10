Tristán, hijo de Yahir, envía mensaje de apoyo a Gala Montes tras salir de La Casa de los Famosos

La actriz Gala Montes acaparó los titulares de la prensa de espectáculos al finalizar abruptamente su participación en La Casa de los Famosos México. La intérprete abandonó la competencia a escasos días de ingresar al esperado reality show.

El repentino adiós de la estrella desató una ola de especulaciones entre los seguidores del programa. Las primeras versiones señalaron una renuncia voluntaria de la artista para proteger su imagen, pero ella desmintió esta narrativa ante los medios de comunicación.

Gala Montes saliendo de La Casa de los Famosos México. Foto: Captura de pantalla ViX

La participante aseguró que la producción del formato televisivo ordenó su salida definitiva del recinto de grabación. Esta declaración encendió la polémica y motivó la intervención de diversas figuras públicas, entre ellas Tristán, el hijo del cantante Yahir.

La celebridad figuraba como una de las cartas fuertes para disputar el jugoso premio económico de esta temporada. Su salida prematura alteró las estrategias del resto del elenco y obligó a los realizadores a modificar el rumbo de las galas de eliminación.

La controversia de Gala Montes por la comida

La famosa rompió el silencio a través de sus plataformas digitales para relatar su breve experiencia en el confinamiento. La actriz respondió directamente a los señalamientos que formularon sus excompañeros de cuarto durante los primeros días de transmisión ininterrumpida.

El conflicto principal detonó por la misteriosa desaparición de las raciones de comida al interior del inmueble. Los habitantes acusaron a la joven de consumir entre cinco y seis paquetes de jamón sin consultar la decisión con el resto del equipo.

Gala Montes conversando con Ernesto Laguardia. Foto: Captura de pantalla ViX

La convivencia forzada provocó roces inmediatos por el control y la distribución de la canasta básica. Las cámaras de vigilancia registraron las discusiones que protagonizaron los famosos por el estricto racionamiento de los víveres semanales asignados.

Gala Montes enfrentó las críticas y calificó los reclamos como una completa exageración de los competidores. La intérprete detalló que únicamente tomó tres o cuatro rebanadas de dicho embutido para saciar su hambre antes de dormir.

Gala Montes entró a cambiar el ambiente en La Casa de los Famosos. Foto: Captura de pantalla ViX

La celebridad negó categóricamente el robo de otros insumos alimenticios de la despensa general. Las redes sociales viralizaron el debate gastronómico y polarizaron las opiniones de los televidentes sobre el comportamiento del talento al interior de la residencia.

El mensaje de solidaridad que envió Tristán

El ruido mediático escaló cuando surgieron rumores en foros de internet sobre un supuesto consumo de sustancias por parte de la actriz. Los detractores del show utilizaron esta teoría conspirativa para justificar su repentina expulsión del exitoso proyecto de telerrealidad.

Tristán, primogénito del exacadémico Yahir, observó la situación y grabó un video para respaldar a la actriz mexicana. El joven empatizó con la exhabitante, pues él mismo enfrentó batallas públicas contra las adicciones en el pasado y superó los señalamientos.

El hijo de Yahir también enfrentó problemas de adicciones. Foto de IG: Tristán Yahir Ohton

El creador de contenido reafirmó que actualmente vive una etapa de sobriedad y aprovechó su experiencia para alentar a la artista. “Gala, estamos contigo. Gala, vas a salir de esto”, pronunció el hijo del cantautor en su emotivo mensaje público.

El joven reconoció sus propios errores y destacó la capacidad humana para superar las adversidades bajo el escrutinio social. Sus palabras resonaron con fuerza en las plataformas debido al vínculo profesional que su padre sostuvo con la actriz en proyectos anteriores.

Las declaraciones del músico conmovieron a los defensores de la estrella, quienes exigen detener los ataques difamatorios en línea. La comunidad virtual debate intensamente sobre los límites del entretenimiento televisivo y el cuidado de la salud mental de los participantes.