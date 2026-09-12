¡Vaya invitados! Carín León comparte escenario con Pepe Aguilar y Lupe Esparza en Las Vegas

Carín León sorprendió a su público durante su cuarto concierto en Las Vegas al compartir el escenario con dos grandes exponentes de la música regional mexicana: Pepe Aguilar y Lupe Esparza.

El cantante sonorense era esperado por sus seguidores para disfrutar una noche llena de sus grandes éxitos, pero la presencia de estos dos invitados convirtió el concierto en uno de los momentos más especiales de su presentación.

A través de redes sociales, los asistentes compartieron algunos de los momentos que se vivieron durante la noche y destacaron la participación de ambos artistas junto a Carín León.

Carín León y Pepe Aguilar cantan “Por mujeres como tú”

Una de las grandes sorpresas de la noche fue la aparición de Pepe Aguilar, quien fue recibido entre gritos y aplausos por el público.

El cantante interpretó junto a Carín León uno de sus temas más emblemáticos, “Por mujeres como tú”, una canción que rápidamente hizo que los asistentes comenzaran a corear la letra.

Al comenzar el tema, Carín incluso señaló a su público que la canción “se canta sola”, al reconocer que se trata de uno de los éxitos más representativos de Pepe Aguilar.

El momento fue compartido por varios asistentes en redes sociales, donde los usuarios destacaron la combinación de las voces de ambos intérpretes y calificaron a Pepe Aguilar como uno de los grandes invitados de la noche.

Carín León y Lupe Esparza sorprenden con un clásico de Bronco

Otro de los invitados de honor durante el concierto fue Lupe Esparza, vocalista y compositor de Grupo Bronco, agrupación reconocida por su estilo dentro de la música grupera.

El cantante también compartió el escenario con Carín León para interpretar “Si te vuelves a enamorar”, uno de los temas conocidos de Bronco.

Los asistentes no tardaron en compartir este momento en redes sociales, donde destacaron la interpretación de ambos artistas y la combinación de sus estilos musicales.

Esta presentación permitió al público disfrutar de dos generaciones y propuestas distintas de la música regional mexicana sobre un mismo escenario.

¿Cuándo se presenta Carín León en Las Vegas?

Carín León todavía tiene dos fechas más en Sphere de Las Vegas: el 12 y 13 de septiembre de 2026, por lo que sus seguidores esperan que el cantante vuelva a sorprender con nuevos invitados durante estas presentaciones.

Estos conciertos forman parte de su Tour Norteamérica 2026 / De Sonora Para El Mundo Tour, una gira que ha conseguido gran respuesta entre sus seguidores y que incluye varias fechas con localidades agotadas. Además de que ya tiene fechas para el 2027.

Con su cuarta presentación en Las Vegas, Carín León logró nuevamente captar la atención de sus fans al reunir sobre el escenario a dos figuras de la música regional mexicana: Pepe Aguilar y Lupe Esparza.