¡De Gala Montes a Niurka! Las salidas más polémicas de los reality shows

No todos los participantes esperan a que el público decida su destino. Expulsiones, renuncias inesperadas, problemas familiares y hasta fugas han protagonizado algunos de los abandonos más recordados de la televisión.

Gala Montes volvió a sorprender a los seguidores de La Casa de los Famosos México. Apenas dos días después de regresar al reality como participante, la actriz decidió abandonar voluntariamente la competencia este martes 8 de septiembre de 2026.

La noticia inmediatamente recordó otros casos en los que una celebridad salió de un reality antes de ser eliminada por el público. Algunos se marcharon por decisión propia, otros rompieron las reglas y también hubo quienes pusieron por delante su salud o su familia.

Estas son algunas de las salidas más polémicas e inesperadas que han marcado los reality shows.

Gala Montes dejó La Casa de los Famosos apenas dos días después de entrar

El regreso de Gala Montes había sido una de las grandes sorpresas de La Casa de los Famosos México 2026. La actriz ingresó el domingo 6 de septiembre como nueva competidora, luego de haber alcanzado el tercer lugar durante la temporada de 2024.

Sin embargo, su segunda oportunidad duró muy poco. El martes 8 de septiembre, la producción informó que Gala decidió voluntariamente terminar su participación.

La noticia tomó por sorpresa incluso a sus compañeros. Cynthia Klitbo comentó que durante la mañana había notado inquieta a la actriz mientras guardaba sus pertenencias. Hasta el momento, el reality no ha informado oficialmente cuál fue la razón de la decisión de Montes.

Adrián Marcelo y su salida después de enfrentarse con Gala Montes

Curiosamente, Gala ya había protagonizado indirectamente otra de las salidas más comentadas del programa.

Durante la temporada de 2024, Adrián Marcelo se convirtió en uno de los participantes más polémicos debido a sus enfrentamientos con varios habitantes, especialmente con Gala Montes.

La madrugada del 4 de septiembre de aquel año, ambos protagonizaron una nueva discusión después de que durante la gala se retomara un comentario que el influencer había realizado tras una eliminación. Gala lo acusó de misoginia y la discusión escaló hasta que Adrián aseguró que para él el juego había terminado. Horas después, La Jefa confirmó a los habitantes que había abandonado la casa.

Dos años después, los dos protagonistas de aquella confrontación terminarían teniendo algo en común: ambos salieron voluntariamente de La Casa de los Famosos México.

Niurka rompió las reglas de Big Brother VIP y fue expulsada

Si hablamos de salidas memorables, hay que remontarse a la época de Big Brother VIP.

En 2004, Niurka Marcos protagonizó uno de los episodios más recordados del formato cuando subió a la azotea de la casa para intentar tener contacto con el exterior y ver a sus hijos y a quien entonces era su pareja, Juan Osorio.

El problema fue que el aislamiento era una de las principales reglas del concurso. La acción provocó una sanción para todos los habitantes y finalmente la producción tomó una decisión mucho más drástica: Niurka fue expulsada del programa.

A diferencia de otros casos de esta lista, ella no decidió renunciar: la producción terminó su participación debido al incumplimiento del reglamento.

Laura Bozzo prefirió irse de MasterChef Celebrity

Laura Bozzo también protagonizó una despedida fuera de lo habitual durante MasterChef Celebrity México 2024.

La conductora había sufrido una quemadura en la mano durante un reto de campo, aunque continuó participando en la competencia. Posteriormente llegó al reto de eliminación y presentó un platillo que recibió críticas de los chefs.

Antes de completar la siguiente etapa, Bozzo decidió que no quería continuar y anunció su salida argumentando, entre otras cosas, el dolor que tenía en la mano. Su decisión causó sorpresa entre sus compañeros e incluso hubo inconformidad por la manera en la que se despidió.

Lolita Cortés pidió salir de La Granja VIP

Otra renuncia que generó conversación ocurrió en La Granja VIP. Durante la gala del 9 de noviembre de 2025, Lolita Cortés pidió formalmente abandonar la competencia. La actriz había expresado desde días anteriores que el encierro estaba afectándola y explicó que necesitaba atender su salud física y mental.

Cortés habló de los problemas de ansiedad que atravesaba y se mostró visiblemente afectada al pedir su salida. Finalmente abandonó el reality y se reencontró con su hija.

Su caso fue especialmente comentado debido a la imagen de fortaleza que ha construido durante décadas como la llamada "Jueza de Hierro", aunque ella misma defendió que abandonar el programa no definía su trayectoria profesional.

Kimberly Flores salió después de que Edwin Luna entrara a hablar con ella

La primera temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo también tuvo una salida que parecía sacada de una telenovela.

Kimberly Flores llevaba alrededor de 18 días dentro de la competencia cuando su esposo, Edwin Luna, ingresó para hablar personalmente con ella.

En ese momento circulaban rumores sobre la cercanía de Kimberly con el actor Roberto Romano, situación que había provocado comentarios dentro y fuera del programa.

Luna le explicó que lo que estaba ocurriendo estaba afectando a su familia, especialmente a sus hijos. Después de conversar con él, Kimberly decidió salir inmediatamente del reality e incluso dejó sus pertenencias dentro de la casa.

La abrupta despedida provocó toda clase de especulaciones, aunque posteriormente ambos explicaron que la decisión estuvo relacionada con la situación que atravesaba su familia.

Thalí García literalmente salió de La Casa de los Famosos

Y quizá una de las salidas más insólitas ocurrió con Thalí García en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo.

El 14 de febrero de 2024, la actriz decidió salir por su cuenta de las instalaciones, violando una de las reglas esenciales del programa y quedando automáticamente fuera de la competencia.

Thalí explicó posteriormente que la exposición y los rumores sobre su cercanía con Lupillo Rivera habían comenzado a preocuparle. De acuerdo con la actriz, sintió que la situación podía afectar a su familia y puso en una balanza continuar por el premio o proteger su vida personal.

Pero la polémica no terminó con su salida. Semanas después, García realizó públicamente distintas acusaciones contra Telemundo y Endemol relacionadas con las condiciones que, según su versión, vivió durante el programa, lo que convirtió su ruptura con el reality en un conflicto todavía mayor.

Reality shows donde el público no tuvo la última palabra

Aunque la dinámica de estos programas suele colocar el destino de los concursantes en manos de nominaciones, jueces o votaciones del público, estos casos demostraron que dentro de un reality cualquier cosa puede modificar el juego.

Niurka fue expulsada por romper las reglas; Thalí García decidió cruzar la puerta sin autorización; Kimberly Flores puso por delante una situación familiar; Lolita Cortés priorizó su bienestar; mientras que Adrián Marcelo, Laura Bozzo y ahora Gala Montes decidieron terminar anticipadamente su participación.

Y aunque las circunstancias fueron distintas, todas consiguieron algo que quizá ni siquiera buscaban: convertir su salida en uno de los momentos más comentados de sus respectivos realities.