Cinemex llevará clásicos del terror a sus salas; esto es lo que debes saber

Con la llegada de la temporada de Halloween y Día de Muertos, Cinemex prepara una cartelera especial para los aficionados al terror. Bajo el nombre de ‘La Casa del Terror: El miedo vive aquí’, la cadena anunció una selección de 12 películas que llegarán a sus salas durante septiembre.

La propuesta, presentada a través de Cinemex Alternativo, reunirá cintas de terror, suspenso, fantasía, animación y anime, con títulos que van desde producciones clásicas hasta propuestas más recientes.

Aunque la programación ya fue anunciada, todavía quedan algunos detalles por definir, entre ellos las fechas específicas de cada función, las salas participantes, el inicio de la preventa y el precio de las entradas.

¿Qué películas formarán parte de ‘La Casa del Terror’?

La selección estará dividida en dos categorías: cinco clásicos del terror y siete títulos especiales.

Entre las películas consideradas dentro de los clásicos se encuentran:

Carrie

Scream

El silencio de los inocentes

El descenso

El cadáver de la novia

Foto: www.primevideo.com

La cartelera también contará con una segunda selección enfocada en propuestas de animación, anime y terror:

Coraline

ParaNorman

Trollbox

Chainsaw Man

Ciudad de Muertos

Suegros siniestros

Shaun el Cordero: El Monstruo de Mossy Bottom

Foto: www.amazon.com.mx

¿Qué tipo de historias podrán disfrutar los espectadores?

La programación ofrecerá una combinación de estilos para diferentes gustos. Los títulos incluyen historias de asesinatos, suspenso psicológico, terror, fantasía oscura y producciones realizadas mediante técnicas de animación como el stop-motion.

También habrá espacio para el anime, con Chainsaw Man entre las producciones contempladas para esta temporada especial.

De esta manera, Cinemex busca ampliar su propuesta más allá del terror tradicional y reunir diferentes géneros dentro de una misma programación temática.

¡Prepárate para tu temporada favorita! 👻🎃 #LaCasaDelTerror llega con clásicos y especiales que seguro te encantan. Muy pronto. pic.twitter.com/eIqjZwPCLc — Cinemex (@Cinemex) September 2, 2026

¿Cuándo comenzarán las funciones de ‘La Casa del Terror’?

Por ahora, Cinemex no ha confirmado las fechas exactas en las que se proyectará cada película. Tampoco se ha informado cuánto tiempo permanecerá cada título disponible en cartelera.

La oferta podría variar dependiendo de la ciudad y del complejo, por lo que será necesario esperar los próximos anuncios de la cadena para conocer las salas que participarán.

Hasta el momento, la preventa no tiene una fecha confirmada. Cinemex tampoco ha informado si estas funciones tendrán un precio especial o si conservarán las tarifas habituales de sus salas.

Shaun el Cordero: El Monstruo de Mossy Bottom

Los detalles sobre horarios, complejos participantes, precios y disponibilidad se darán a conocer posteriormente.

Por ahora, los seguidores del género tendrán que esperar los próximos anuncios de Cinemex para conocer cuándo podrán comenzar a disfrutar de esta selección especial de películas de terror durante septiembre.