Nunca olvides que te quiero, sorprende con su tráiler: Conoce el crossover de M. Night Shyamalan

El director M. Night Shyamalan liberó el primer tráiler oficial de su nueva película Nunca olvides que te quiero (titulada originalmente Remain). El cineasta responsable de éxitos de taquilla como El sexto sentido y El protegido sorprendió a la industria cinematográfica con este nuevo proyecto fílmico. La producción marca una alianza creativa inédita con el reconocido escritor de romance Nicholas Sparks.

Ambos creadores desarrollaron el concepto central de la historia de manera conjunta y simultánea. El autor literario, famoso por la novela El diario de Noa, escribió un libro basado en esta premisa original. Por su parte, el realizador de suspenso adaptó esa misma visión para llevarla directamente a la pantalla grande. El resultado amalgama el romance clásico con el misterio característico del director.

Jake Gyllenhaal protagoniza la nueva película de M. Night Shyamalan Foto: Warner Bros

Romance y misterio en un solo lugar

La trama principal de Nunca olvides que te quiero sigue los pasos de Tate Gordon, interpretado por el actor Jake Gyllenhaal. El protagonista encarna a un solitario arquitecto originario de Nueva York que busca tranquilidad para su desarrollo profesional. El personaje abandona la metrópoli y se muda a un pequeño pueblo para finalizar su último gran proyecto de diseño.

La monotonía del forastero termina al conocer a Wren, a quien da vida la actriz Phoebe Dynevor, reconocida mundialmente por su papel en la serie Los Bridgerton. La joven lugareña rompe el caparazón emocional del arquitecto y lo invita a experimentar una vida diferente en la comunidad. La conexión surge rápidamente entre los protagonistas durante los primeros compases de la cinta.

Nunca olvides que te quiero se estrena en febrero de 2027. Foto: Warner Bros

Las cosas cambian de tono cuando el arquitecto descubre un oscuro secreto oculto entre los habitantes del lugar. El personaje de Jake Gyllenhaal se sumerge en un terrible misterio que amenaza con destruir la tranquilidad del pueblo y su propia vida. Las imágenes del adelanto promocional muestran la tensión constante que define el estilo visual del director indioestadounidense.

La atmósfera romántica inicial muta de forma acelerada hacia un thriller psicológico lleno de intriga, sombras y revelaciones impactantes. La mezcla de ambos géneros cinematográficos promete mantener a los espectadores al borde de la butaca desde el primer minuto.

Un elenco estelar para San Valentín

El reparto de la cinta reúne a figuras consolidadas de Hollywood y nuevos talentos de la actuación. Los actores Ashley Walters, Julie Hagerty y Jay O. Sanders complementan el núcleo narrativo con personajes secundarios vitales para la trama. También participan Tracy Ifeachor, Hannah James, Caleb Ruminer, Kieran Mulcare y María Dizzia dentro de la enigmática comunidad local.

Jake Gyllenhaal estará rodeado de un gran elenco. Foto: Warner Bros

El realizador M. Night Shyamalan mantiene viva su larga tradición y reserva para sí mismo una pequeña aparición frente a las cámaras. Los fanáticos del director podrán buscar su cameo habitual entre las escenas de tensión de esta nueva entrega cinematográfica. Su presencia constante como actor secundario funciona como un sello de autor reconocible en casi todas sus películas.

Las distribuidoras programaron el estreno exclusivo de la cinta en las salas de cine para el 5 de febrero de 2027. La fecha de lanzamiento convierte a esta producción en una alternativa atractiva y poco convencional para celebrar el Día de San Valentín. El público consumirá una dosis letal de misterio y romance justo antes de la tradicional festividad de los enamorados.