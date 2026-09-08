“Tan enamorados”: La increíble cantidad de veces que Ricardo Montaner llegó al altar con Marlene

Ricardo Montaner ha construido una de las historias de amor más sólidas y admiradas del espectáculo. Mientras sus canciones hablan de romances eternos y promesas que desafían el tiempo, su vida personal parece reflejar esa misma filosofía.

Por eso, cada cierto tiempo surge la pregunta entre sus seguidores: ¿es cierto que el cantante se ha casado ocho veces?

¿Cuántas veces se ha casado Ricardo Montaner con Marlene?

La respuesta es sí… y no. Aunque la cifra puede sorprender, la realidad es que el intérprete de ‘Tan enamorado’ solo ha contraído matrimonio una vez con Marlene Rodríguez Miranda.

Aunque se dice que Ricardo Montaner se ha casado varias veces, la realidad detrás de sus matrimonios es mucho más romántica de lo que parece. IG marlenesalome

Lo que ocurrió después fue una decisión que terminó convirtiéndose en una entrañable tradición familiar: renovar sus votos matrimoniales cada cinco años para reafirmar el amor que los une desde hace más de tres décadas.

La pareja llegó al altar el 26 de agosto de 1989, en una ceremonia celebrada en Venezuela. Desde entonces, han construido una familia junto a sus hijos Ricky, Mau y Evaluna Montaner, además de compartir numerosos proyectos personales y profesionales.

¿Por qué Ricardo Montaner y Marlene han casado 7 veces?

Con el paso de los años, decidieron no dejar que su aniversario fuera una fecha más en el calendario. En lugar de ello, comenzaron a celebrar su matrimonio con ceremonias simbólicas que les permitieran volver a decirse "sí, acepto".

Desde 1989, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez han construido una historia de amor que también se ha reflejado en numerosas renovaciones de votos. IG marlenesalome

Así llegaron las renovaciones de votos de 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 y 2024, esta última realizada en la India.

Cada ceremonia ha tenido un significado especial y, aunque no posee validez legal, representa una manera de recordar el compromiso que asumieron hace más de 35 años.

Para Montaner, estas celebraciones son una oportunidad para agradecer el camino recorrido y renovar la promesa de seguir construyendo una vida juntos.

¿Cómo es la relación de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez?

El cantante nunca ha ocultado lo enamorado que sigue de Marlene. Con frecuencia utiliza sus redes sociales para dedicarle emotivos mensajes que reflejan el cariño y la admiración que siente por ella.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez han encontrado una peculiar manera de mantener viva su promesa de amor: volver a elegirse cada cinco años. IG marlenesalome

Al celebrar recientemente su aniversario número 37, compartió un video con fotografías familiares, viajes y momentos inolvidables que resumían gran parte de su historia. Pero fue una frase la que más llamó la atención.

Hace 37 años me casé contigo y hace 40 te pertenezco", escribió, dejando claro que para él su historia de amor comenzó mucho antes de firmar el acta de matrimonio.

Con el sentido del humor que también caracteriza sus publicaciones, Montaner añadió que hace décadas firmó una "hipoteca de por vida", una de la que, aseguró entre bromas, jamás ha querido escapar.

¿Cómo se conocieron Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez?

La historia entre ambos comenzó de manera inesperada. El cantante ha contado en diversas ocasiones que conoció a Marlene cuando ella trabajaba en la industria discográfica.

La historia de amor de Ricardo Montaner y Marlene comenzó de manera inesperada y terminó convirtiéndose en una de las relaciones más duraderas del espectáculo latino. IG marlenesalome

Desde el primer momento quedó cautivado por ella, aunque entonces le informaron que estaba comprometida con otra persona. El destino, sin embargo, volvió a cruzar sus caminos tiempo después.

Tras el fin del primer matrimonio de Marlene, ambos coincidieron durante la producción de uno de los videoclips del artista. Aquella colaboración permitió que convivieran más de cerca y el romance surgió de manera natural.

Finalmente, decidieron casarse en 1989 y desde entonces no solo han formado una familia, sino también una sociedad creativa.

Además de formar una familia junto a Ricky, Mau y Evaluna, Ricardo Montaner y Marlene han compartido una vida marcada por el amor y los proyectos. IG marlenesalome

Marlene ha trabajado como productora y directora de varios proyectos audiovisuales del cantante, convirtiéndose en una pieza importante detrás de su carrera.

¿Ricardo Montaner estuvo casado antes de Marlene Rodríguez?

Antes de conocer a Marlene, Ricardo Montaner estuvo casado con Ana Vaz, con quien tuvo a sus hijos mayores, Alejandro y Héctor. Tras divorciarse en 1986, inició una nueva etapa sentimental que terminaría marcando el resto de su vida.

La historia de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez demuestra que, para algunas parejas, el romance puede renovarse una y otra vez. Mezcalent

Con el paso del tiempo, la renovación constante de sus votos se ha convertido en un símbolo de su relación. Lejos de hacerlo por tradición o por protocolo, ambos consideran que volver a elegirse cada cinco años les recuerda que el amor también requiere compromiso, dedicación y voluntad.

Mientras muchas historias de amor en el mundo del espectáculo terminan entre escándalos o distanciamientos, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez han demostrado que es posible mantener viva la ilusión.