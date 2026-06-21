Gala Montes estaría dispuesta a perdonar a Adrián Marcelo con una condición; esto pide

Gala Montes y Adrián Marcelo volvieron a llamar la atención luego de que ambos dejaran abierta la posibilidad de terminar con la polémica que los ha enfrentado desde hace unos años. Lo que parecía una ruptura definitiva tomó un giro inesperado gracias a unas declaraciones relacionadas con la Selección Mexicana.

Lejos de las discusiones que marcaron su relación en el pasado, una reciente dinámica con aficionados al futbol provocó que el nombre de ambos volviera a ser tendencia. Todo ocurrió cuando Adrián Marcelo fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a reconciliarse con la actriz en caso de que México ganara el Mundial 2026.

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La respuesta del conductor sorprendió a quienes estaban presentes. Sin dudarlo, aceptó la posibilidad y lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

“¡Te amo, Gala, te amo!”.

Gala Montes habla de la declaración de Adrián Marcelo

Tras hacerse viral el comentario de Adrián Marcelo, la actriz decidió reaccionar públicamente. Mediante un video compartido en redes sociales, dejó claro que también está dispuesta a perdonar al conductor.

“Oigan, no, en serio. Estoy hablando en serio. Adrián, si estás viendo esto, es en serio”.

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Después, lanzó la condición que generó cientos de comentarios entre los usuarios.

“Si México gana el mundial, hago las paces con Adrián Marcelo”.

¿Por qué están peleados Gala Montes y Adrián Marcelo?

Para entender el impacto de estas declaraciones hay que remontarse a su participación en el reality show La Casa de los Famosos México. Durante su estancia en el programa protagonizaron varios enfrentamientos que dividieron opiniones entre la audiencia.

Cabe mencionar que dentro del reality show el conductor criticó la salud mental de la actriz, su físico, así como la relación que Gala mantenía con su mamá.

Una vez terminado el reality, las diferencias no desaparecieron. Por el contrario, nuevos episodios mantuvieron viva la controversia y aumentaron la tensión entre ambos personajes.

Entre los momentos más comentados se encuentra la entrevista que Adrián Marcelo realizó a Crista Montes, mamá de la actriz. En esa conversación se abordaron asuntos familiares que han distanciado a madre e hija, así como conflictos personales que ya habían generado atención pública.

Adrián Marcelo Instagram

Posteriormente, Gala Montes manifestó su inconformidad por lo ocurrido y habló sobre el impacto emocional que tuvo toda la situación. La actriz también señaló que la exposición mediática de estos conflictos afectó distintos aspectos de su vida.