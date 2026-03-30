Gala Montes sorprende al confesar su colaboración soñada

La carrera de Gala Montes atraviesa un momento clave. Mientras avanza en la creación de su próximo álbum, la artista no solo está afinando cada detalle de su sonido, también ha comenzado a revelar los nombres de las figuras con las que sueña compartir estudio. Y sus elecciones han sorprendido por su sensibilidad y enfoque musical.

Gala Montes deja que sus fans elijan sus canciones

Lejos de seguir un proceso tradicional, Gala ha decidido abrir las puertas de su nuevo proyecto a su comunidad. A través de su llamado “Curitas Club”, un espacio donde interactúa con sus seguidores más cercanos, la cantante está permitiendo que sean ellos quienes participen en la selección final de canciones.

La cantante permite que sus fans elijan canciones a través del “Curitas Club”. IG galamontes

Esta dinámica no solo refuerza su vínculo con el público, también le da un giro fresco a la producción musical, convirtiendo el álbum en un proyecto colectivo. Para la artista, escuchar a quienes la siguen es parte esencial del proceso creativo, especialmente en una etapa donde busca reinventarse.

Gala Montes revela los nuevos géneros que cantará

El nuevo disco promete ser uno de los más arriesgados de su carrera. Gala ha adelantado que experimentará con una amplia variedad de géneros, fusionando sonidos que, en apariencia, no suelen convivir.

La artista asume el control como productora y directora musical. IG galamontes

Desde corridos tumbados con influencias flamencas, hasta mezclas de trap con elementos rancheros, la propuesta apunta a romper esquemas. Además, su interés por la música mexicana tradicional sigue presente, especialmente con la inclusión de boleros, un estilo que ya ha explorado anteriormente.

De hecho, su tema 'Corazón de Oro' marcó una pauta importante en esta etapa, consolidando su gusto por los sonidos clásicos reinterpretados desde una perspectiva contemporánea.

Gala Montes producirá su nuevo disco

Otro aspecto que distingue este proyecto es el rol que Gala ha decidido asumir. Más allá de ser intérprete, ahora también se desempeña como productora y directora musical de su propio álbum.

El proyecto refleja una etapa más auténtica y arriesgada en su carrera. IG galamontes

Acompañada por un equipo reducido, donde destaca a su colaborador creativo, la artista está involucrada en cada decisión, desde la composición hasta los arreglos finales. Este enfoque le permite construir un sonido más auténtico y alineado con su visión personal.

Gala Montes confiesa con quién le gustaría trabajar

En medio de este proceso, Gala Montes sorprendió al hablar abiertamente sobre las artistas con las que le gustaría colaborar. Entre sus principales inspiraciones mencionó a dos figuras clave de la música mexicana: Natalia Lafourcade y Carla Morrison.

Ambas representan estilos profundamente emocionales y honestos, algo con lo que Gala se identifica plenamente. Su admiración no es reciente, sino que forma parte de las influencias que han moldeado su camino artístico.

Gala expresa su admiración por Natalia Lafourcade y Carla Morrison. Archivo

Además, dejó claro que su interés no se limita a nombres específicos, sino a la posibilidad de trabajar con mujeres talentosas dentro de la industria mexicana, destacando la riqueza creativa que existe en el país.

Este momento marca una evolución importante para Gala Montes. Más segura de su identidad artística, dispuesta a experimentar y abierta a colaborar, la cantante se posiciona en una etapa donde la autenticidad es el eje central.

Sueña con colaborar con mujeres destacadas de la música mexicana. Archivo

Aunque aún no hay fecha oficial de lanzamiento, las expectativas alrededor del nuevo álbum crecen con cada adelanto. Por ahora, Gala Montes continúa trabajando en un disco que no solo refleje su evolución, sino que también conecte de forma profunda con quienes la han acompañado en el camino.