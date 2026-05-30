"Sigo en depresión": Adrián Marcelo sobre su matrimonio con Karina Puente 

A varios meses de haber protagonizado uno de los capítulos más polémicos en la historia reciente de la televisión mexicana, Adrián Marcelo rompió el silencio sobre las consecuencias personales que dejó su participación en La Casa de los Famosos México.

El conductor regiomontano reveló que continúa atravesando un periodo emocional complicado y aseguró que toda la controversia derivada de su paso por el reality no solo impactó su imagen pública, sino que también terminó por fracturar su relación con Karina Puente, su entonces esposa.

Durante una conversación reciente con el conductor Nayo Escobar, Adrián Marcelo habló con franqueza sobre cómo vivió la presión mediática y las secuelas que dejó aquella experiencia.

Adrián Marcelo admite que la polémica afectó su matrimonio

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando el creador de contenido reconoció que todo lo ocurrido dentro y fuera del programa terminó cobrando factura en su vida privada.

El conductor dejó claro que su salida del reality no fue parte de una estrategia calculada, sino una situación que terminó rebasándolo emocionalmente.

Yo no me salgo maquiavélicamente, me costó mucho trabajo, se me voltea la casa porque ellos me la voltean. Me llevan allá porque es la forma en que me esquinan. Venían cosas fuertes. No estoy diciendo que fui perfecto, esto me costó hasta mi matrimonio, expresó.

La declaración encendió nuevamente el debate entre quienes siguieron de cerca su participación en el programa, especialmente porque durante meses circularon distintas versiones sobre el motivo de su separación con Karina Puente.

Los rumores que rodearon su separación

Tras abandonar La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo sorprendió al confirmar que ya no estaba con su esposa.

Desde entonces, comenzaron a surgir especulaciones sobre una supuesta infidelidad y distintas teorías relacionadas con el fin de su matrimonio. Incluso en redes sociales circularon versiones que apuntaban a terceras personas como causa del rompimiento.

Sin embargo, las recientes declaraciones del regiomontano parecen poner fin a esos rumores, al señalar directamente que el desgaste emocional generado por la exposición pública y la ola de críticas habría sido el principal detonante.

Adrián Marcelo Especial

Hasta el momento, ni Adrián Marcelo ni Karina Puente han dado detalles sobre el estado actual de su relación o si mantienen algún tipo de contacto.

El paso de Adrián Marcelo por La Casa de los Famosos México

Hablar de Adrián Marcelo dentro del reality es recordar uno de los momentos más tensos del programa.

Desde su ingreso, el conductor se convirtió en uno de los participantes más controversiales debido a su estilo frontal, su humor ácido y las estrategias que utilizó dentro de la competencia.

Su papel como integrante del llamado Cuarto Tierra generó intensos enfrentamientos con varios participantes, aunque los más recordados fueron los que sostuvo con Arath de la Torre y Gala Montes.

Las discusiones escalaron a tal nivel que una parte importante de la audiencia comenzó a exigir su salida.

con anuncio inesperado en medio de rumores de divorcio Especial

La controversia con Gala Montes

Uno de los episodios más comentados ocurrió durante sus enfrentamientos con Gala Montes.

Las declaraciones de Adrián Marcelo hacia la actriz fueron duramente criticadas por usuarios en redes sociales, quienes señalaron comentarios inapropiados relacionados con temas sensibles como la salud mental.

La situación generó una ola de rechazo digital que trascendió la conversación del programa.

Durante semanas, el nombre del conductor se mantuvo entre las principales tendencias, acumulando miles de comentarios divididos entre quienes defendían su estilo y quienes exigían consecuencias.

Gala Montes IG

"Sigo en depresión": la secuela emocional

Más allá de la polémica, Adrián Marcelo reconoció que aún enfrenta consecuencias emocionales.

Al asegurar que "sigue en depresión", el conductor dejó entrever que el proceso posterior al programa ha sido complejo.

Su testimonio también abrió una conversación sobre el impacto psicológico que puede generar la exposición mediática extrema y el nivel de presión que enfrentan figuras públicas tras situaciones de alta controversia.

Aunque ha continuado activo en plataformas digitales y mantiene una base sólida de seguidores, sus palabras reflejan que las secuelas personales siguen presentes.