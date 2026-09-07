Madre de Gala Montes critica cómo la exponen en LCDLF: “Antes que el rating debe estar la humanidad”

La situación que atraviesa Gala Montes generó preocupación en su entorno familiar, luego de que su madre Crista Montes, manifestara públicamente su desacuerdo con la forma en que la joven ha sido expuesta ante el público.

A través de un mensaje, la madre de Gala dejó claro que, aunque reconoce que su hija es mayor de edad y respeta su decisión de mantener distancia por el momento, continúa pendiente de su bienestar y considera necesario hacer un llamado sobre la manera en que se está abordando su situación.

Foto: sargentomatute

¿Qué dijo la madre de Gala sobre la exposición de su hija?

La madre de Gala, señaló que no está de acuerdo con que su hija sea mostrada de una manera que, desde su perspectiva, podría poner en riesgo su integridad o dignidad. También reconoció que actualmente su hija no desea recibir su ayuda ni tener un acercamiento con ella, una decisión que aseguró respetar.

Como madre, quiero expresar que no estoy de acuerdo con la manera en que están exponiendo a Gala. Sé que es mayor de edad y respeto que, por ahora, no quiera recibir mi ayuda ni tener acercamiento conmigo; sin embargo, eso no elimina mi preocupación por su bienestar”.

Explicó que esa distancia no significa que haya dejado de preocuparse por lo que ocurre con la joven.

Uno de los principales señalamientos estuvo dirigido hacia la responsabilidad que, considera, también tienen las producciones con las personas que participan en sus proyectos.

Foto: Instagram sargentomatute

Desde su perspectiva, el entretenimiento no debería estar por encima del cuidado de quienes forman parte de un programa, especialmente cuando existe la posibilidad de que una situación pueda afectar su bienestar.

Una producción también tiene la responsabilidad de cuidar a sus artistas. No todo debe convertirse en espectáculo: ni Gala ni ninguna persona debería ser exhibida cuando su integridad y dignidad pueden estar en riesgo. Antes que el rating debe estar la humanidad”.

Con este mensaje, su madre dejó clara su postura sobre la situación y puso sobre la mesa el debate acerca de hasta dónde debe llegar la exposición de una persona cuando su bienestar puede estar involucrado.

Foto: Instagram sargentomatute

Gala Montes volvió a La Casa de los Famosos México, durante la noche del domingo 6 de septiembre, en una incorporación que rápidamente llamó la atención de los seguidores del reality.

La actriz y cantante regresó al formato después de haber participado en la segunda temporada, emitida en 2024. Sin embargo, desde sus primeros minutos como habitante, su actitud provocó todo tipo de comentarios entre los espectadores.

Su manera de desenvolverse con los demás participantes y la intensidad con la que comenzó a integrarse a la dinámica de la casa fueron algunos de los aspectos que más llamaron la atención. A esto se sumó una escena ocurrida durante la madrugada en el gimnasio. La actriz tomó unas pesas y posteriormente realizó movimientos de boxeo al aire, manteniéndose activa durante la noche.

Gala Montes, actriz. Cuartoscuro/Graciela López Herrera

Las imágenes comenzaron a circular entre los seguidores del programa y rápidamente generaron distintas interpretaciones.

Mientras algunos usuarios consideraron que el ejercicio pudo ser una forma de liberar tensión después de su regreso al reality, otros aseguraron que la actitud que mostró durante sus primeras horas les resultó inusual.

La llegada de Gala no pasó desapercibida debido a la intensidad con la que comenzó a interactuar dentro de la casa. Algunos espectadores señalaron que la percibieron diferente, aunque otros defendieron que simplemente estaba mostrando una personalidad fuerte y que su regreso podría aportar mayor movimiento a la competencia.

Las opiniones se dividieron entre quienes mostraron preocupación por la actriz y quienes consideraron que su comportamiento forma parte de la dinámica que caracteriza al programa.