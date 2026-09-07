“Está a nada de un brote”: La advertencia de Poncho de Nigris tras el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos

Gala Montes regresó a La Casa de los Famosos México dos años después de llegar a la final del reality.

Su entrada provocó distintas reacciones, pero fue Poncho de Nigris quien cuestionó la decisión de la producción y expresó preocupación por el momento que atraviesa la actriz.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre Gala Montes?

La noche del domingo 6 de septiembre, Gala Montes ingresó a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

La actriz llegó después de la salida de Aldo Rendón por motivos de salud y durante la misma gala en la que Flor Vigna quedó eliminada.

Poco después, Poncho de Nigris utilizó su cuenta de X para cuestionar que la producción decidiera llevar nuevamente a Gala a un programa de encierro.

El conductor aseguró que, desde su perspectiva, la actriz no atraviesa un buen momento y consideró que las condiciones del reality podrían representar una presión adicional para ella.

“Gala no anda pasando por un buen momento emocionalmente hablando; es peligroso que la expongan así si saben que no anda bien”, escribió De Nigris.

En la misma publicación, el regiomontano pidió mayor empatía hacia la actriz y agregó:

“La casa no es para entrar a limpiarte. Ayúdenla !”

Poncho publicó después otro mensaje en el que elevó el tono de sus señalamientos y aseguró que Gala estaría “a nada de un brote psicótico”, además de cuestionar si la producción estaba priorizando el rating.

Poncho de Nigris cuestionó el ingreso de Gala Montes al programa. X @_PonchoDeNigris

¿Qué publicó Gala Montes antes de entrar a La Casa de los Famosos?

Las palabras de Poncho llamaron todavía más la atención por un mensaje que Gala Montes publicó en Instagram horas antes de ingresar al reality.

“Mis 3 curitas… ya no puedo, me siento rota. Necesito tiempo para mí lejos de las redes”, escribió Gala.

También informó que otras personas se encargarían de sus redes sociales y del contenido relacionado con La Hija de Nadie, además de continuar con el lanzamiento del álbum en el que ha trabajado.

En el mismo texto, Gala aseguró que había encontrado cosas que no quería encontrar, aunque no explicó a qué situación hacía referencia.

Más adelante habló de la necesidad de recibir ayuda y escribió:

“Necesito pedir ayuda, necesito volver a mí. A Dios”.

Una de las partes que más llamó la atención fue cuando mencionó sus planes de crear una organización para apoyar a niños actores y menores en situaciones de adicciones y calle.

Al hablar de ese proyecto, Gala escribió “Para poder ayudar a los otros, necesito salvarme a mí” y previamente mencionó estar dispuesta a “internarme”.

La actriz no explicó qué tipo de internamiento contemplaba ni informó públicamente que tuviera un diagnóstico específico, por lo que su mensaje no permite establecer cuál es su estado de salud actual.

Horas después de realizar esa publicación, Gala apareció como nueva participante de La Casa de los Famosos México.

Gala Montes anunció que se alejaría de las redes sociales. IG galamontes

Gala Montes regresa a La Casa de los Famosos

Esta no es la primera ocasión en que Gala Montes participa en La Casa de los Famosos México.

La actriz formó parte de la segunda temporada en 2024, donde llegó hasta la final y consiguió el tercer lugar, detrás de Karime Pindter y Mario Bezares.

Durante aquella edición protagonizó varios de los enfrentamientos más comentados del programa. Uno de ellos fue con Adrián Marcelo, quien posteriormente abandonó la competencia.

Dos años después, Gala volvió al reality en circunstancias muy diferentes. Su ingreso ocurrió pocas horas después de comunicar a sus seguidores que quería alejarse de las redes y pedir ayuda.

Precisamente esa cercanía entre ambas publicaciones es una de las razones por las que las declaraciones de Poncho de Nigris comenzaron a generar conversación entre los seguidores del programa.