Apple TV prepara estreno de una serie que triunfó con el 100% en Rotten Tomatoes

La plataforma de streaming Apple TV adquirió los derechos exclusivos de la producción británica más aclamada del año para sumarla a su catálogo. El servicio digital prepara el lanzamiento de este proyecto televisivo que presume una calificación perfecta dentro del prestigioso portal de reseñas Rotten Tomatoes.

La corporación estadounidense lanzará esta obra maestra durante el mes de septiembre de 2026 para el mercado latinoamericano. La cadena original BBC transmitió los episodios a principios de año con resultados arrolladores en los índices de audiencia de todo el Reino Unido.

Pequeños Profetas es la serie que triunfó en Rotten Tomatoes. Foto: BBC

El proyecto generó cifras extraordinarias de visualización al registrar 7.7 millones de espectadores durante su noche de estreno original. Los expertos de la televisión mundial catalogaron el producto como un triunfo absoluto de la narrativa contemporánea y el desarrollo de personajes complejos.

Los críticos aplaudieron la audacia del guion y otorgaron el codiciado 100% de aprobación en los sitios especializados de internet. Las revistas de entretenimiento más respetadas del planeta publicaron reseñas impecables sobre la emotividad y la gran destreza técnica de los episodios.

La identidad del exitoso proyecto y su elenco estelar

La serie lleva por título oficial Pequeños profetas y cuenta con la visión creativa del reconocido Mackenzie Crook, quien escribe, produce y dirige. La trama principal sigue los pasos de Michael Sleep, un hombre sumamente excéntrico interpretado magistralmente por el actor británico Pearce Quigley.

El protagonista sufre una profunda depresión y llora la misteriosa desaparición de su novia Clea desde hace siete largos años. La historia toma un rumbo fantástico cuando su padre Brian, encarnado por la leyenda Michael Palin, le revela un antiguo y perturbador secreto.

Pequeños Profetas tiene una trama muy peculiar. Foto: BBC

El anciano le enseña una receta de alquimia ancestral que mezcla elementos inusuales como agua de lluvia y estiércol de caballo. Esta extraña combinación promete crear homúnculos, unos pequeños espíritus con poderes mágicos capaces de predecir el futuro con absoluta exactitud.

Michael Sleep utiliza esta información esotérica con un único y desesperado objetivo en mente para su destrozada vida personal. El hombre solitario necesita averiguar desesperadamente si su amada regresará a casa algún día o si la perdió definitivamente.

Aclamación mundial y fecha de estreno oficial en México

Los diarios internacionales elogiaron la delicadeza con la que el creador abordó temas sumamente sensibles como el duelo y la esperanza. La publicación The Age describió los capítulos como una obra preciosa y pausada que rompe y recompone el corazón del espectador al mismo tiempo.

El prestigioso rotativo Financial Times advirtió que los detractores del realismo mágico encontrarán la premisa un poco desafiante al principio. El crítico del periódico aclaró que la narrativa resiste la tentación de caer en la fantasía pura y entrega un mensaje universal.

Pequeños Profetas llega a Apple TV en septiembre. Foto: BBC

Pequeños profetas aterrizará oficialmente en el catálogo de Apple TV para el público de México el próximo lunes 7 de septiembre. La primera temporada consta de seis episodios con una duración promedio de media hora cada uno para facilitar un maratón continuo.

La corporación tecnológica confía plenamente en el enorme potencial comercial de esta adquisición para sumar nuevos suscriptores a su base global. Los ejecutivos del servicio diseñaron una agresiva campaña de promoción para asegurar el éxito en los niveles de audiencia dentro del territorio nacional.

El universo místico de la televisión británica promete expandirse pronto hacia nuevas y emocionantes direcciones narrativas a mediano plazo. El creador Mackenzie Crook planea filmar una segunda temporada para concluir definitivamente el conmovedor viaje espiritual y emocional del atormentado protagonista.