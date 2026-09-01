“No se manejó con elegancia”: Gal Gadot critica a DC por las salidas de Henry Cavill y Patty Jenkins

El cambio de rumbo de DC Studios terminó con varios de los personajes que durante años encabezaron su universo cinematográfico. Casi cuatro años después, Gal Gadot habló sobre aquella etapa y reveló qué pensó al ver cómo se manejaron las salidas de algunos de sus compañeros.

¿Qué dijo Gal Gadot sobre la salida de Henry Cavill de DC?

Durante una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused, presentado por Josh Horowitz, Gal Gadot recordó el periodo en el que James Gunn y Peter Safran asumieron el control de DC Studios y comenzaron a reorganizar la franquicia.

La actriz, quien interpretó a Diana Prince desde 2016, aseguró que observó lo ocurrido con otros integrantes del antiguo universo antes de conocer cuál sería el futuro de Wonder Woman.

Uno de los casos que mencionó directamente fue el de Henry Cavill, cuya salida como Superman ocurrió pocas semanas después de que el propio actor anunciara públicamente su regreso al personaje.

“La situación de Henry no se manejó con elegancia, por decirlo suavemente”, declaró Gadot durante la conversación.

La actriz también habló de Patty Jenkins, directora de Wonder Woman y Wonder Woman 1984, quien estaba vinculada al desarrollo de una tercera película protagonizada por Gadot.

“La de Patty tampoco se manejó con elegancia. Pero todos somos adultos y todos estamos bien”, agregó.

Gadot aclaró que entiende que los nuevos responsables de DC Studios llegaron con sus propios planes y debían tomar decisiones para construir la franquicia que tenían en mente.

Gal Gadot interpretó a Wonder Woman durante casi una década en DC. IG gal_gadot

Henry Cavill había anunciado su regreso como Superman

El caso de Henry Cavill fue uno de los momentos más confusos de la transición entre el antiguo universo de DC y el proyecto encabezado por Gunn y Safran.

El actor regresó como Superman en una escena posterior a los créditos de Black Adam, película protagonizada por Dwayne Johnson que llegó a los cines en octubre de 2022.

Pocos días después del estreno, Cavill publicó un mensaje para confirmar que estaba de regreso como el Hombre de Acero. El actor incluso señaló que su aparición en Black Adam era apenas una muestra de lo que vendría para el personaje.

Sin embargo, en diciembre de 2022, James Gunn confirmó que estaba trabajando en una nueva película de Superman centrada en una etapa más joven del personaje y que Cavill no formaría parte del proyecto.

El propio actor informó entonces que no regresaría como Superman pese a que anteriormente le habían pedido anunciar públicamente su retorno.

La nueva etapa terminó colocando a David Corenswet como Clark Kent. El actor debutó como el personaje en Superman, la película dirigida por Gunn que presentó formalmente una de las piezas principales del nuevo universo cinematográfico.

Gal Gadot habló sobre la salida de Henry Cavill como Superman. DC

Gal Gadot también esperaba hacer Wonder Woman 3

La actriz reveló ahora que, cuando se discutía el futuro de Wonder Woman, inicialmente recibió información muy diferente a lo que finalmente ocurrió.

Al preguntarle si Gunn o Safran tuvieron una conversación con ella para comunicarle que buscarían otra dirección para Diana Prince, Gadot explicó que sucedió lo contrario.

“Me dijeron lo opuesto. Me dijeron ‘vamos a desarrollar contigo la tercera’”, recordó durante Happy Sad Confused.

Esto ocurrió mientras el futuro de Wonder Woman 3 atravesaba diferentes versiones sobre su desarrollo.

Patty Jenkins había trabajado en una tercera entrega después de dirigir las dos películas anteriores de la superheroína. La primera Wonder Woman, estrenada en 2017, se convirtió en uno de los mayores éxitos de aquella etapa de DC y recaudó más de 800 millones de dólares en todo el mundo.

Su secuela, Wonder Woman 1984, llegó en 2020 en circunstancias muy diferentes debido a la pandemia y tuvo una recepción más dividida.

Aun así, una tercera película comenzó a desarrollarse con Jenkins y Gadot nuevamente vinculadas al proyecto.

Wonder Woman 3 con Gal Gadot y Patty Jenkins finalmente no avanzó en DC. IG gal_gadot

Gal Gadot se despide definitivamente de Wonder Woman

Pese a sus críticas sobre la forma en que se manejó aquella transición, Gadot aseguró que no guarda resentimiento por haber quedado fuera de los nuevos planes.

“Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de usar esas botas y de que el personaje fuera tan celebrado”, señaló.

La actriz también habló sobre la intérprete que eventualmente tomará su lugar como Diana Prince y explicó que espera que se acerque al personaje entendiendo la importancia que tiene para sus seguidores.

Por ahora, DC Studios no ha anunciado quién será la nueva Wonder Woman de su universo cinematográfico.

Gadot también reconoció que regresar actualmente a una producción de ese tamaño sería complicado por su vida familiar. La actriz tiene cuatro hijos y explicó que permanecer lejos de ellos durante largos periodos de rodaje ya no encaja de la misma manera con sus prioridades actuales.

Su despedida de Diana Prince llega después de una década relacionada con el personaje. Debutó como Wonder Woman en Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016 y posteriormente encabezó su primera película individual.

También apareció en Justice League, Wonder Woman 1984 y Zack Snyder's Justice League, además de realizar cameos en Shazam! Fury of the Gods y The Flash.