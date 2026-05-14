“Mi bolita de amor”: Ana Brenda enternece redes con cumpleaños de su hija Aria

La actriz Ana Brenda Contreras conmovió a sus seguidores al compartir un enternecedor video por el primer cumpleaños de su hija Aria, una celebración llena de amor, ternura y momentos familiares que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Desde que se convirtió en madre el pasado 13 de mayo, la actriz ha mostrado lo feliz y orgullosa que se siente por esta nueva etapa junto a su esposo, Zacarías Melhem.

Ana Brenda Contreras celebra el primer cumpleaños de su hija Aria

A través de un emotivo video publicado en redes sociales, Ana Brenda dejó ver a sus seguidores parte de la íntima celebración por el primer año de vida de Aria.

En las imágenes se observa un espacio de su hogar decorado con peluches y globos, mientras al fondo destaca una puerta con la frase “Happy Birthday”, creando un ambiente cálido y familiar.

El reel, de poco más de 30 segundos, muestra a la pequeña saliendo de su habitación y gateando hacia la sorpresa que prepararon sus padres. Al final del video incluso se escucha la emoción de ambos al ver la reacción de su hija.

“Hoy cumple un año mi bolita de amor, un año de que el corazón se me hiciera más grande y de colores. Te amamos tanto”, escribió la actriz junto a la publicación.

Reacciones al video de la bebé de Ana Brenda Contreras

Como era de esperarse, el video rápidamente acumuló más de 215 mil reacciones y cientos de comentarios de seguidores y amigos del medio artístico que felicitaron a la actriz por esta nueva etapa familiar.

Entre las celebridades que reaccionaron a la publicación se encuentran Altair Jarabo, Julián Gil, Grettell Valdez, Isabel Lascurain y Arap Bethke.

Así anunció Ana Brenda Contreras su embarazo

La actriz anunció que estaba embarazada de su primera hija el 11 de diciembre de 2024, noticia que emocionó a sus seguidores y al mundo del espectáculo.

Fue a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram donde compartió la noticia junto a su esposo, Zacarías Melhem. Desde entonces, sus fans han seguido de cerca cada etapa de su maternidad y los momentos más importantes de su embarazo.

Incluso, tras el nacimiento de Aria, Ana Brenda compartió fotografías y mensajes donde expresó el profundo amor que siente por su hija y cómo esta experiencia transformó su vida.

Ana Brenda Contreras y su experiencia con la maternidad

Durante los últimos meses, Ana Brenda también ha hablado abiertamente sobre los retos, emociones y aprendizajes que ha vivido en esta etapa como mamá.

La actriz ha conectado con muchas mujeres al visibilizar distintos temas relacionados con la maternidad y el embarazo, mostrando una faceta más cercana y humana.

Además, mediante su podcast, Ella, sin filtros, ha abordado temas importantes relacionados con las mujeres, la maternidad y las experiencias personales que acompañan esta nueva etapa de vida.

Con cada publicación, Ana Brenda Contreras continúa reflejando el amor que siente por su hija y también su interés por hablar de temas relevantes para muchas mujeres y madres.