De cantar en su cuarto al Auditorio Nacional: el sueño de Andrés Obregón se hace realidad

De grabar canciones en su cuarto y encargarse él mismo de promocionar su música en redes sociales, a preparar uno de los conciertos más importantes de su carrera en el Auditorio Nacional.

Así ha sido el camino de Andrés Obregón, uno de los nombres que más ha crecido dentro del pop en español gracias a sus letras melancólicas, honestas y profundamente emocionales.

¿Quién es Andrés Obregón, cantante?

Originario de León, Guanajuato, el cantante recuerda que su relación con la música comenzó desde muy pequeño. Apenas tenía nueve años cuando descubrió que cantar era lo que más disfrutaba hacer, aunque en ese momento todavía no imaginaba que terminaría escribiendo, produciendo y construyendo un proyecto musical completo desde cero.

Al principio yo solo quería cantar”, confesó recientemente en entrevista.

El cantante confesó que comenzó su carrera musical desde muy pequeño cantando en su habitación. Cortesía

Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a escribir sus propias canciones. Ahí entendió que la música también podía convertirse en un espacio creativo donde podía expresar emociones, construir historias y conectar con otras personas desde un lugar íntimo.

Ese descubrimiento lo llevó a aprender producción musical y a involucrarse en todos los procesos de su carrera. Desde la composición hasta la grabación de videoclips, pasando por la promoción en redes sociales y la creación de contenido, Andrés asegura que durante mucho tiempo él mismo hizo prácticamente todo.

Uno es su propio manager, su propio creador de contenido, productor y arreglista”, explicó sobre los primeros años de su carrera.

Antes del éxito, Andrés lanzó más de 30 canciones y trabajó solo en producción, promoción y redes sociales. IG andresobregon_

¿Cuál es la trayectoria de Andrés Obregón?

Aunque hoy su nombre suma millones de reproducciones y una sólida comunidad de fans en plataformas como TikTok e Instagram, el éxito no llegó de inmediato. El cantante reveló que el proyecto tardó años en despegar y que la canción que cambió todo fue, aproximadamente, la número 30 que había lanzado.

Detrás de cada sencillo había horas de trabajo, grabaciones, ideas creativas y estrategias para intentar conectar con el público. Por eso, cuando finalmente comenzó a ganar reconocimiento, sintió que el momento llegaba acompañado de experiencia y madurez artística.

Creo que el proyecto despegó en un momento muy bonito porque ya tenía más experiencia en composición, producción y también más madurez personal”, compartió.

El artista asegura que su música conecta porque habla de sentimientos universales y experiencias reales. IG andresobregon_

¿Cuándo es el concierto de Andrés Obregón en el Auditorio Nacional?

Ahora, esa evolución lo llevará a cumplir uno de los sueños que ha tenido desde niño: presentarse en el Auditorio Nacional el próximo 23 de octubre de 2026. Para el intérprete, este concierto representa mucho más que una fecha importante; es la confirmación de todo el trabajo que realizó durante años en silencio.

Desde que tengo memoria soñaba con cantar ahí”, aseguró emocionado.

Pero el Auditorio Nacional no será el único escenario importante en esta nueva etapa. Andrés también prepara una gira internacional que incluirá presentaciones en Sudamérica, España y posteriormente Estados Unidos, consolidando así el crecimiento de su proyecto fuera de México.

‘Todo pasa’ el nuevo disco de Andrés Obregón

Todo esto ocurre mientras acaba de lanzar 'Todo pasa', su nuevo álbum de estudio compuesto por 11 canciones que exploran temas como el amor, la nostalgia, la pérdida y el proceso de aprender a soltar.

El cantante explicó que este disco llega para cerrar ciclos emocionales que llevaba cargando desde hace casi una década. Algunas canciones nacieron hace ocho o nueve años y, finalmente, encontraron su lugar dentro de este proyecto.

Es un disco que habla de soltar el pasado, las personas y hasta las ideas”, comentó.

Aunque el álbum mantiene el sello melancólico que caracteriza su música, también muestra una faceta más luminosa y esperanzadora. Para Andrés, el concepto de 'Todo pasa' funciona como un recordatorio de que tanto los momentos felices como los difíciles son temporales.

Entre las canciones más especiales del disco mencionó temas como ‘Pay de limón’, ‘El hombre que escaló murallas’ y la canción que da nombre al álbum, a la que considera especialmente significativa por el mensaje que transmite.

Además de conectar con su audiencia a través de letras vulnerables, Andrés Obregón se ha convertido en una figura cercana para muchos jóvenes que encuentran en sus canciones un espacio para identificarse emocionalmente.

Lo que siento es lo que siente cualquier persona”, explicó el cantante sobre la manera en que escribe sus letras.

Su nuevo álbum “Todo pasa” explora emociones como el amor, la nostalgia y aprender a soltar. IG andresobregon_

Con una carrera que sigue creciendo, colaboraciones importantes y una gira internacional en puerta, Andrés Obregón demuestra que los sueños que comienzan en un cuarto también pueden terminar conquistando escenarios históricos.