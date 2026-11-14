¿Qué pasó con Gabito Ballesteros? Así terminó su presentación en la Feria de Querétaro

La presentación de Gabito Ballesteros en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 terminó en medio de la polémica. El cantante de corridos tumbados denunció una intervención policial después de que las autoridades suspendieran su espectáculo por interpretar canciones que presuntamente no estaban autorizadas.

El intérprete compartió parte de lo ocurrido a través de una transmisión en vivo en Instagram, donde mostró el operativo de seguridad y expresó su inconformidad por el procedimiento. El caso también generó interés entre sus seguidores, luego de que se reportara su detención durante la madrugada del 14 de noviembre.

Gabito Ballesteros es retenido por policías en Querétaro tras cantar “AMG” IG gabitoballesteros

¿Qué pasó con Gabito Ballesteros en Querétaro? Así fue retenido por policías

El incidente ocurrió la noche del viernes 13 de noviembre en el Teatro del Pueblo, donde Gabito Ballesteros formaba parte de la cartelera musical. De acuerdo con el Comité Organizador de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, el cantante interpretó dos canciones que no formaban parte del repertorio autorizado.

A inicios de noviembre, la organización informó que los artistas contratados debían entregar una lista de temas para su revisión. Con ello, las autoridades excluyeron aquellas canciones que consideraron relacionadas con la apología del delito, conforme a las disposiciones vigentes en la entidad.

Según los organizadores, durante el concierto el intérprete cantó un primer tema que no estaba aprobado. Ante esta situación, personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino y lo retiró momentáneamente del escenario para recordarle las condiciones que debía respetar.

Gabito Ballesteros es retenido por policías en Querétaro tras cantar “AMG” IG feria.ganadera.qro

Sin embargo, el cantante regresó al templete e interpretó otro tema señalado por las autoridades: “AMG”. Después de este momento, el espectáculo quedó suspendido de manera definitiva.

La situación continuó fuera del escenario. Gabito se resguardó en su camioneta y comenzó una transmisión en vivo en Instagram, donde mostró que permanecía rodeado por elementos de seguridad. También denunció que lo retenían y cuestionó el procedimiento de las autoridades.

¿Cuál fue mi delito? Me contrataron a mí para un evento, vine, canté. Yo con el que me dio la fecha le dije: ‘Sabes qué, dime qué canciones no quieres que cante’, y me hizo una lista. Tengo la lista; solo me estaban prohibiendo cantar ‘Tsurito’, ‘Presidente’, ‘Cuerno Azulado’ y ‘Lou Lou’, esas cuatro canciones, expresó.

El cantante también explicó que, después de una hora de espectáculo, bajó del escenario para preguntar qué ocurría, pues notó la intervención del personal de seguridad. Según su relato, le pidieron respetar las restricciones y él aceptó no interpretar los temas prohibidos.

No obstante, aseguró que “AMG” no estaba entre las canciones vetadas y que su letra no hacía referencia a actividades delictivas. Después de esa interpretación, el sonido se interrumpió y decidió retirarse a su vehículo.

“Empecé a cantar todas mis canciones. Llevaba una hora y todavía bajé a preguntarle porque vi que había relajo. Me contestaron: ‘Queremos que respetes las canciones’. Está bien, no voy a cantar ninguna de las canciones que ustedes me están prohibiendo. Canté dos canciones y le tocaba el turno a ‘AMG’, una canción que no habla nada de delito. Si miran la letra, no habla de nada malo. Después de ahí, paró el sonido, bajé y me vine a mi carro normal.

En la transmisión también denunció que una trabajadora estaba esposada frente al cofre de su camioneta, que los elementos de seguridad retiraron las armas a sus escoltas y que bajaron a los choferes de sus vehículos.

Ahí está el promotor del evento, véanlo cómo está, como si nada pasara. Me aventaron gas para intentar que me bajara, afirmó.

En las imágenes también se observó que su camioneta estaba enganchada a una grúa, situación que aumentó la incertidumbre entre sus seguidores.

¿Gabito Ballesteros fue detenido? Esto se sabe sobre su situación jurídica

La situación jurídica del cantante generó preocupación después de que su transmisión en Instagram mostrara el operativo alrededor de su camioneta y el traslado del vehículo hacia instalaciones de la Fiscalía General de Querétaro.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, Gabito, cuyo nombre real es Gabriel Ballesteros Abril, fue detenido a las 4:00 horas del sábado 14 de noviembre en Santiago de Querétaro. El registro señala que fue trasladado a la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, la ficha no especifica qué delito se le atribuye, tampoco proporciona detalles sobre alguna carpeta de investigación ni identifica las circunstancias que originaron la intervención.

El cantante cuestionó durante su transmisión que las autoridades lo retuvieran por interpretar una canción que, desde su perspectiva, no hacía apología del delito. También señaló que este tipo de infracciones podían derivar en una multa y no necesariamente en una detención.

Gabito Ballesteros es retenido por policías en Querétaro tras cantar “AMG” Registro Nacional de Detenciones

¿Qué dice la normativa de Querétaro sobre los narcocorridos y las canciones como AMG?

El caso de Gabito Ballesteros reavivó la discusión sobre las restricciones a los narcocorridos y otros contenidos musicales que las autoridades consideran apología del delito.

En Querétaro existen disposiciones estatales y municipales relacionadas con la presentación de espectáculos públicos. Estas contemplan medidas para impedir contenidos que exalten la violencia o las actividades delictivas.

El Reglamento de Espectáculos Públicos del Municipio de Querétaro contempla sanciones económicas, suspensión de eventos y otras medidas administrativas. Sin embargo, el concierto de Gabito ocurrió en el Ecocentro Expositor, dentro del municipio de El Marqués, por lo que las disposiciones aplicables deben distinguirse de las correspondientes a la capital queretana.

Gabito Ballesteros es retenido por policías en Querétaro tras cantar “AMG” Captura de pantalla

De acuerdo con el Comité Organizador, las autoridades revisaron previamente los repertorios de los artistas programados en el Teatro del Pueblo y el Palenque. La aplicación de las medidas correspondientes quedó a cargo de las instancias municipales.

Mientras el Comité Organizador defendió la suspensión del espectáculo por el presunto incumplimiento del repertorio, Gabito Ballesteros cuestionó la intervención policial. El caso abrió nuevamente el debate sobre los límites de los corridos tumbados en los escenarios públicos y las consecuencias que pueden enfrentar los artistas ante las disposiciones de las autoridades.