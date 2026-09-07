Gabito Ballesteros aclara si llegó ebrio a Premios Juventud

Gabito Ballesteros respondió a los rumores sobre su llegada a la alfombra roja de Premios Juventud 2026, luego de que usuarios comentaran en redes sociales que el cantante presuntamente habría aparecido en “estado inconveniente”.

El intérprete fue cuestionado por la prensa durante su regreso a México, después de su participación en la ceremonia realizada en Marbella, España. Al preguntarle cómo le había ido, Gabito dijo que se sentía contento por lo vivido durante el viaje.

“Muy contento, emocionado por todo lo que pasaba por allá, trabajando y haciendo muchas cosas bonitas”, dijo.

La pregunta sobre su estado llegó después, cuando un reportero le mencionó los comentarios que circularon sobre su aparición en la alfombra roja.

Gabito Ballesteros responde a rumores sobre su llegada a Premios Juventud

Durante la entrevista, Gabito Ballesteros fue cuestionado directamente por los señalamientos que surgieron tras su paso por la alfombra roja.

“¿Cómo toman los comentarios de que decía que en esta alfombra que ha llegado en estado inconveniente?”, le preguntaron.

Natanael Cano junto a Gabito Ballesteros en Premios Juventud Captura de pantalla

El cantante rechazó que hubiera ocurrido algo grave y respondió de forma breve.

“No, no, todo bien, todo bien”, contestó Gabito.

Después de esa respuesta, el equipo pidió avanzar y el cantante evitó profundizar más en el tema.

“Vamos a avanzar, vamos a avanzar”, agregó.

Gabito dice que estuvo trabajando con Natanael Cano

Antes de ser cuestionado por los rumores, Gabito Ballesteros habló sobre lo que hizo durante su estancia en Marbella.

El cantante explicó que estuvo trabajando con Natanael Cano y Ovy, por lo que aprovechó el viaje no sólo para asistir a Premios Juventud, sino también para preparar música nueva.

“Estuvimos trabajando con mi compa Nata, mi compa Ovy. Estamos preparando un proyecto bien chilo y estuvimos haciendo música”, comentó.

También mencionó que acompañó a Natanael Cano durante la premiación y celebró que le fuera bien.

“Ahí estuvimos trabajando machín y también cumplió los premios, gracias a Dios, también apoyándolo”, expresó.

Gabito Ballesteros

Gabito Ballesteros también habla de Samadhi Sendejas

Durante el encuentro con medios, Gabito Ballesteros también fue cuestionado por su relación con Samadhi Sendejas.

A diferencia de otras ocasiones en las que la actriz ha preferido no hablar del tema frente a la prensa, el cantante sí respondió y dijo que vive una etapa feliz.

“Estamos bien, muy enamorados, muy contentos de esta nueva etapa que estamos viviendo”, dijo.

El comentario llamó la atención porque Gabito habló sin negar el vínculo y aseguró que se encuentra bien en el plano personal.