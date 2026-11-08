¿Boda o bebé? Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas despiertan rumores con romántico video

¿Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas están preparando una sorpresa? La pareja volvió a llamar la atención en redes sociales después de compartir un romántico video que despertó rumores sobre un posible compromiso o incluso la llegada de un bebé.

Todo comenzó cuando el cantante de corridos tumbados publicó una grabación junto a la actriz mexicana. En las imágenes, ambos aparecen abrazados, muy cerca de darse un beso y compartiendo un momento de complicidad.

La publicación estuvo acompañada de una frase que llamó especialmente la atención de sus seguidores.

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Posteriormente, Samadhi Zendejas también compartió el mismo video en sus redes sociales, lo que aumentó los comentarios de quienes siguen de cerca su relación.

Las publicaciones provocaron distintas reacciones entre los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si los artistas estarían preparando algún anuncio importante sobre su vida sentimental.

¿Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas se van a casar?

Aunque ninguno de los dos ha anunciado un compromiso matrimonial, las recientes publicaciones provocaron que algunos seguidores especularan sobre la posibilidad de que estén pensando en dar un siguiente paso en su relación.

La cercanía que muestran en el video y el mensaje sobre la Luna fueron algunos de los elementos que despertaron las teorías en redes sociales.

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Desde que hicieron público su romance, Gabito y Samadhi han compartido algunos momentos juntos, aunque han mantenido buena parte de su vida sentimental lejos de los reflectores.

Hasta ahora, ninguno ha confirmado que tenga planes de boda ni ha compartido información sobre un posible compromiso.

¿Samadhi Zendejas podría estar embarazada?

Otra de las especulaciones que surgieron a partir de las publicaciones tiene que ver con la posibilidad de que la actriz y el cantante estén esperando un bebé.

Sin embargo, hasta el momento no existe ningún anuncio de la pareja que confirme un embarazo. Las versiones surgieron entre los usuarios de redes sociales, quienes interpretaron sus recientes mensajes como una posible señal de que habría novedades en su vida familiar.

Por ahora, Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas no han aclarado las especulaciones, por lo que tanto una posible boda como la llegada de un bebé permanecen en el terreno de los rumores.

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¿Cómo comenzó la relación entre Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas?

Los primeros rumores sobre un romance entre ambos comenzaron a circular después de que fueran vistos juntos en distintos eventos.

Sin embargo, fue en julio de 2026 cuando su relación quedó confirmada públicamente, luego de que Gabito Ballesteros compartiera una fotografía en la que aparecía besando a la actriz.

Posteriormente, Samadhi también habló sobre su noviazgo y expresó lo feliz que se sentía de compartir esta etapa con el cantante.

Desde entonces, ambos han protagonizado distintas apariciones públicas y han compartido algunos momentos de su relación en redes sociales, donde sus seguidores permanecen atentos a cada nueva publicación.

bgpa