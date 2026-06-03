El futbol también se baila y se canta

Faltan siete días para que la fiesta del Mundial comience… pero una fiesta sin música no puede ser. Por primera vez se llevará a cabo en tres países y por eso la música no sólo tendría que ser una… sino mucha que una al mundo de la misma forma en que lo hace un balón cada cuatro años.

México, por tercera ocasión, es sede mundialista y tiene una de las tres inauguraciones oficiales.

El 11 de junio, el estadio Ciudad de México abrirá sus puertas y su cancha para arrancar la justa deportiva con el encuentro entre Sudáfrica y México. 90 minutos de emoción, sin duda, pero también de fiesta.

Y aquí es donde la cosa se pone buena: Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Lila Downs y Danny Ocean harán lo que mejor saben hacer para convertir la inauguración en la primera fiesta de la contienda.

Pero la cosa no acaba ahí…

Los países del norte tendrán también su fiesta, al día siguiente en sus partidos inaugurales.

El 12 de junio, la selección de Canadá jugará contra Bosnia y Herzegovina en Toronto, y la fiesta musical estará a cargo de Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara y Jessie Reyez. Mientras que en Los Ángeles, la selección de Estados Unidos recibe a Paraguay… y será en este encuentro donde Katy Perry, Anitta, Lisa, Rema, Tyla y Future se encarguen de la música.

Anitta Reuters

Es decir, cada país sede tendrá su propio arranque con los artistas elegidos que, si bien representan géneros como el urbano, el pop, el regional mexicano y el reguetón, también son un representativo de las naciones del mundo.

Pero no todo sucederá en los estadios

Desde marzo pasado las plataformas digitales se comenzaron a llenar de música futbolera. Lighter fue el primer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, la cual es una colaboración entre Jelly Roll y Carín León y producido por Cirkut bajo el sello Def Jam Recordings, que suma el country y el regional mexicano.

Después llegó el turno de Belinda y Los Ángeles Azules, quienes lanzaron en abril el segundo sencillo del álbum oficial. Por ella combina la potencia vocal de Belinda, el sonido inconfundible de la legendaria agrupación de cumbia y la producción característica de Tainy, ganador de varios Grammy.

Es un gran honor para nosotros coincidir nuevamente con Belinda, y nos alegra que sea en un proyecto musical de tanto peso y relevancia en el ámbito deportivo internacional. Representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 nos llena de orgullo y alegría. Estamos seguros de que cada corazón futbolero lo bailará y disfrutará tanto como nosotros al crearlo”, comentaron Los Ángeles Azules.

Belinda y Los Ángeles Azules lanzan video de “Por Ella”, canción del Mundial 2026 Captura de Pantalla

Diez después de Por ella, Tainy volvió a estar de estreno con Echo, el tercer sencillo de este proyecto sonoro en la que Daddy Yankee y Shenseea unen sus voces para darle vida a esta canción que toma un fragmento de Red & Black Light de Ibrahim Maalouf, y cuenta con la producción del propio Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, lo que otorga una nueva dimensión al álbum oficial.

“Es maravilloso unir el mundo a través de la música y el fútbol. Permite entablar relaciones que trascienden los idiomas y las fronteras”, dijo Daddy Yankee.

Y entonces llegó, en mayo, Illuminate, el cuarto sencillo de esta colección en donde Jessie Reyez y Elyanna se han unido para componer una canción única que fusiona R&B, pop e influencias del Oriente Medio.

Lila Downs. Cortesía Sony Music

Shakira… es cosa aparte

La colombiana sabe de futbol… ¡y que si sabe!, para ella esta es la cuarta participación en la que hace una aportación musical. El pasado 14 de mayo, Shak lanzó Dai Dai a lado de Burna Boy; y La Loba sabe la exposición que hay en este tipo de eventos y la manera de hacerlos algo más que un espectáculo, es decir, que tengan una buena causa.

Por lo que lo recaudado por este tema irá directo en beneficio del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares al término del torneo, a fin de proporcionar a niñas y niños de todo el mundo acceso al futbol y a una educación de calidad.

El fut inspira… aunque no sean las oficiales

Grupo Frontera no se quiso quedar fuera de este evento, por eso lanzó Un solo corazón y reunió nombres de futbolistas mexicanos como Memo Ochoa, Rafa Márquez y Armando Hormiga González, para su video oficial.

Viva México es una de esas rolas que además de se va más hacia lo urbano, el rap y el rock, y no podía ser de la mano de otros que no fuera Molotov, Mc Davo y EMJAY, quienes están con la camiseta más puesta para apoyar a la selección nacional.

IShowSpeed, el streamer y youtuber estadunidense, lanzó el pasado 1 de junio el video de World Cup (Champions), una reversión de su tema World Cup de 2022, en donde la música electrónica se hace presente y plasma la pasión que despierta el futbol dentro y fuera de la cancha.

También Emin Gradaščević liberó una canción y video para festejar la clasificación de Bosnia y Herzegovina en el Mundial, mientras que Julieta Venegas lanzó La niña futbolista, el tema que presentó como parte de las actividades culturales rumbo al encuentro y con la cual busca promover la igualdad de género y motivar a niñas y adolescentes a perseguir sus metas dentro y fuera de las canchas.

La nueva producción cuenta con la participación del Coro del Conservatorio Nacional de Música. Captura de pantalla

J Balvin también puso su granito de arena en este Mundial con el lanzamiento de Jump, una canción concebida como parte de una campaña global de Coca-Cola, que busca posicionarse dentro del entorno musical que acompaña el torneo.

Esta rola es una colaboración internacional que reúne a Amber Mark, al baterista Travis Barker y al guitarrista Steve Vai, logrando una mezcla de perfiles y géneros como el pop, el rock y la música urbana. Jump toma como base la canción de Van Halen, de 1984, y mantiene elementos del tema original, pero los adapta a una producción contemporánea que combina ritmos urbanos, percusión en vivo y arreglos electrónicos.

Host City Sonic ID

Los Host City Sonic IDs son temas musicales y firmas de audio creados por la FIFA para el Mundial. Son 16 pistas en total, una por cada ciudad sede, diseñadas para reflejar la diversidad cultural, el ritmo y la esencia de cada lugar durante el torneo y se pueden encontrar en Spotify bajo el nombre de Host City Themes.

Para lograrlo, la FIFA comisionó a un productor musical local en cada una de las sedes para que inyectara la identidad sonora de su ciudad. En México los encargados fueron el Instituto Mexicano del Sonido, de la mano de Camilo Lara, para la Ciudad de México, Toy Selectah para Monterrey y Bautista para Guadalajara.

En Estados Unidos son 10 las ciudades sedes que abrirán las puertas al mundo y artistas como DJ Flict, Mr. Naisgai, Dan The Automator y Tech N9ne fueron los encargados. En Toronto y Vancouver Hill Kourkoutis y Grayson Repp fueron los comisionados.

Madonna AFP

Por primera vez, show de medio tiempo

Para la final del 19 de julio, la cual será en el MetLife Stadium de Nueva York, por primera vez se realizará un espectáculo de medio tiempo en una final del Mundial y los encargados de cerrar la fiesta serán Madonna, Shakira y BTS, con la producción creativa de Chris Martin de Coldplay.