El entusiasmo de los mexicanos hacia la Copa del Mundo había disminuido ligeramente durante 2025 de acuerdo con Mitofsky.

Solo 20.1% de los encuestados dijeron tener “mucho” interés en seguirlo mientras que los jóvenes de 18 a 29 años apenas alcanzan el 0.8% en la categoría de “mucho interés” y 63.3% de los encuestados se declaró insatisfecho con la preparación del Tri rumbo al Mundial.

Hoy a 19 días del mundial sin embargo sigue siendo la selección más consumida del mundo en proporción a su población de acuerdo con Nielsen.

Pero Mikel Arriola Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol se mostró consciente y receptivo ante el creciente escepticismo que existe en torno a la Selección Mexicana a 19 días de que de inicio la Copa del Mundo, por eso recurrieron ,en alianza con Amazon Music, en la creación de la canción oficial de la Selección mexicana a cargo de Grupo Frontera.

Quieren romper Frontera Canva

Imagínate, yo creo que hay formas de convencer y una de las mejores para llegar al corazón de la gente pues es la música y sobre todo la música cantada por un grupo que tiene tanta penetración en los jóvenes entonces me parece que es soft power en vez de hard power”, dijo Mikel a Excélsior.

Fue en la previa del partido celebrado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla que Mikel se mostró entusiasmado por comenzar oficialmente las actividades de comunicación previas al mundial, y qué mejor comenzarlas con la canción oficial.

Pero contrario al enfoque que Amazon representada por su head Paul Forat y su Country Manager Pedro Huerta, quienes enfatizaron en generar experiencias para el público mexicano tanto en México como Estados Unidos, Mikel enfatizó en lo importante que será la canción para la cohesión público y selección, que actualmente se encuentra un tanto desgastada, no porque al público no le interese el fútbol, sino porque no creen en un buen rendimiento de su representativo.

Hoy estamos presentando algo que va a transformar la relación que tiene la Selección Nacional Mexicana con su público, porque en medio hay una producción, un trabajo cuidado, un talento absoluto del Grupo Frontera. Si nosotros nos acordamos del 86, la canción que la gente recuerda, yo creo que hubo infinidad de canciones para el 86, la canción que la gente recuerda y la que se nos quedó en el corazón de los aficionados es la que salía en el video los seleccionados cantándolo”, dijo.

Quieren romper Frontera Canva

Y sí, Rafa Marquez, Javier Aguirre, Memo Ochoa, Alexis Vega, Memo Martinez, Richard Ledezma, o el propio defensor Gallardo, aparecen disfrutando en el video oficial junto a Grupo Frontera en una cumbia titulada Un Solo Corazón, un tema pegajoso y emotivo, reforzado por la aparición de público en las afueras del Estadio Ciudad de México (nombre del Banorte durante el mundial), los tambores y el baile.