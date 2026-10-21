¿Fueron novios en la vida real? Así fue la intensa (y breve) historia de amor de Anahí y Christopher Uckermann

La historia de RBD no solo estuvo marcada por canciones que se convirtieron en himnos para toda una generación, sino también por los romances que surgieron detrás de cámaras. Uno de ellos fue el de Christopher Uckermann y Anahí, quienes mantuvieron una relación durante su etapa en la telenovela y que, con el paso del tiempo, transformaron en amistad.

¿Cómo fue la relación de Christopher Uckermann y Anahí?

Aunque durante años se habló de la cercanía entre ambos artistas, fue Christopher quien compartió varios detalles de aquel noviazgo durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

Christopher Uckermann reveló detalles de su romance con Anahí durante las grabaciones de Rebelde y recordó los momentos más especiales de su relación. IMDb

En la conversación, el actor recordó con cariño esa etapa y explicó cómo vivieron su historia de amor mientras sus carreras avanzaban a una velocidad que difícilmente les permitía llevar una vida cotidiana.

Así comenzó el noviazgo de Anahí y Christopher Uckermann

A mediados de la década de los 2000, Rebelde se convirtió en uno de los fenómenos juveniles más importantes de la televisión mexicana. La historia de los estudiantes del Elite Way School traspasó la pantalla y dio origen a RBD, una agrupación que alcanzó el éxito internacional y consolidó la fama de sus protagonistas.

El exintegrante de RBD describió su noviazgo con Anahí como una etapa muy bonita que todavía recuerda con cariño. X @leonelperez_

En medio de giras, grabaciones y una intensa atención mediática, Christopher Uckermann y Anahí encontraron algo más que una relación de compañeros. Su cercanía despertó rumores entre los seguidores, quienes durante mucho tiempo se preguntaron si el cariño que mostraban públicamente iba más allá de la amistad.

Años después, Christopher recordó aquel romance como una experiencia especial. Uno de los aspectos que más llamó su atención fue la manera en que Anahí intentó acercarse a sus gustos personales, incluso cuando no compartían las mismas aficiones.

Christopher Uckermann revela detalles de su romance con Anahí

Durante su charla con Yordi Rosado, Uckermann contó que en aquella época disfrutaba mucho andar en patineta y tenía un estilo urbano que incluía tenis y ropa holgada. Anahí, por su parte, llegó a adoptar algunos de esos elementos para acompañarlo en una de sus actividades favoritas.

Christopher confesó que Anahí llegó a comprar una patineta para acompañarlo, aunque esa afición no formaba parte de sus gustos habituales. X @leonelperez_

Muy bonita relación. Se compró su patineta. Yo en esa época usaba mis tenis skatos”, recordó el actor al hablar de aquellos días.

Incluso mencionó el rodaje del video musical de Sálvame, uno de los temas más emblemáticos de RBD, como parte de los recuerdos que conserva de esa etapa. Entre risas, explicó que su entonces novia se animaba a patinar con él, aunque no fuera una actividad que disfrutara de manera natural.

Para Christopher, ese gesto representaba una de las particularidades del enamoramiento: la disposición a probar cosas nuevas para compartir tiempo con la persona que quieres.

¿Por qué Christopher Uckermann y Anahí casi no salían juntos?

Otro de los desafíos de su noviazgo era la popularidad que habían alcanzado. La fama de RBD provocaba que cualquier salida pudiera convertirse en una oportunidad para que los fans los reconocieran, por lo que disfrutar de una cita convencional no siempre era sencillo.

La fama de RBD dificultó que Christopher Uckermann y Anahí disfrutaran de citas en público, por lo que preferían pasar tiempo en casa. X @AnahiOnCharts

Christopher contó que preferían quedarse en casa, preparar algunos snacks y ver películas juntos. Cuando decidían ir al cine, buscaban funciones en las que hubiera poca gente para pasar inadvertidos y disfrutar de un momento de tranquilidad.

No salíamos casi. Era ver películas en casa, nos preparábamos snacks y era lo único que hacíamos”, relató.

Aunque su romance no se prolongó durante muchos años, las anécdotas de Christopher muestran una faceta poco conocida de la relación que mantuvieron.

¿Por qué terminaron Christopher Uckermann y Anahí?

Si bien la relación dejó recuerdos agradables, también tuvo momentos complicados. Al formar parte del mismo proyecto artístico, ambos debían continuar trabajando juntos después de la ruptura, lo que implicaba encontrarse prácticamente a diario y convivir frente a sus compañeros.

El cantante reconoció que lo más complicado de su ruptura con Anahí fue tener que verla todos los días mientras continuaban trabajando juntos. Mezcalent

El actor reconoció que esa etapa fue especialmente incómoda cuando alguno comenzaba a relacionarse con otras personas. En su caso, recordó lo difícil que resultaba ver a su expareja mientras intentaba superar el final del noviazgo.

Lo difícil fue cuando terminamos porque verte la cara, llegaba con otra chica. Eso nos duró medio año, pero después ya brothers”, explicó.

De acuerdo con su relato, la tensión no se prolongó indefinidamente. Con el tiempo, ambos consiguieron dejar atrás las incomodidades y recuperar la cercanía que tenían antes, hasta consolidar una relación amistosa.

Con el paso del tiempo, Anahí y Christopher continuaron sus respectivos caminos profesionales, mientras el cariño que compartieron quedó como parte de los recuerdos de la etapa de RBD.