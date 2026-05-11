Ben Affleck y Matt Damon enfrentan demanda de policías de Miami por película 

Ben Affleck y Matt Damon están en la mira, aunque esta vez no por el éxito de una película, sino por una demanda relacionada con su nueva producción. Los actores y productores fueron señalados legalmente por dos policías de Miami que consideran que la cinta “The Rip” afecta directamente su imagen y trayectoria profesional.

El caso comenzó después del estreno de la película en Netflix, plataforma donde la historia fue presentada como una trama inspirada en hechos reales. Los oficiales Jonathan Santana y Jason Smith aseguran que varios espectadores los identificaron con personajes corruptos dentro de la ficción, situación que, afirman, les ha provocado problemas tanto personales como laborales.

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Policías de Miami acusan difamación por “The Rip”

La demanda fue presentada contra Artists Equity, la productora creada por Ben Affleck y Matt Damon. De acuerdo con información publicada por Page Six, los agentes sostienen que la película toma como base un operativo antidrogas realizado en 2016, en el que ambos participaron.

Durante aquel operativo se logró decomisar más de 20 millones de dólares pertenecientes a un cártel. No obstante, los demandantes señalan que la cinta añadió situaciones que nunca ocurrieron en la vida real.

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Entre los elementos que cuestionan se encuentran acusaciones ficticias relacionadas con robo del dinero asegurado, vínculos con el narcotráfico y homicidios. Según los oficiales, esos cambios hicieron que parte del público los asociara directamente con delitos graves.

Jonathan Santana afirmó que tras el estreno de la película algunas personas comenzaron a llamarlo ladrón, algo que terminó impactando su reputación y su vida privada.

Oficiales aseguran que intentaron frenar el estreno

Antes de que “The Rip” llegara al catálogo de Netflix, los policías habrían enviado cartas a la producción para solicitar modificaciones en el contenido y en la manera en que se promocionaba la película.

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Pese a ello, aseguran que sus peticiones no fueron tomadas en cuenta. La película finalmente se estrenó sin cambios y conservando la leyenda “inspirada en hechos reales”, aspecto que ahora forma parte importante del proceso legal.

Para los demandantes, esa frase provocó que muchas personas relacionaran la historia ficticia con los hechos reales del operativo de 2016.

Hasta ahora, Ben Affleck, Matt Damon y Artists Equity no han emitido declaraciones públicas sobre la demanda presentada por los oficiales de Miami.

PJG