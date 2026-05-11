El emotivo video de Juanes titulado ‘Madre’; letra de la canción dedicada a su mamá fallecida

En el marco del Día de las Madres, el cantante de rock/pop latino, Juanes, presentó un nuevo y emotivo video acústico en vivo de “Madre”, la canción dedicada a su mamá que falleció el año pasado a los 95 años.

El tema cierra su más reciente álbum ‘JuanesTeban’ y se trata de una balada íntima concebida como un tributo profundamente personal a su madre. Cabe destacar que esta es una de las composiciones más conmovedoras de su carrera.

El video fue dirigido por Juanes, Diego Cadavid y Mario Alzate.

‘Madre’, canción emotiva de Juanes

Video de la canción 'Madre', de Juanes. Especial

De acuerdo con el propio cantante, ‘Madre’ es una canción que empezó a escribir hace aproximadamente cuatro años, en un momento muy delicado de la vida de su mamá, cuando ella enfermó y había pasado por varios episodios graves en el hospital.

Pensábamos que podía irse en cualquier momento y sentí la necesidad de empezar a escribirle esta canción”.

Confesó que la primera versión era muy triste y lenta, pero, tras reunirse con Nico, decidieron cambiar el rumbo y subirle el tono para convertirla en una celebración.

La letra la trabajé junto a Alexis Díaz Pimienta, poeta cubano y gran amigo, increíblemente talentoso. También invité a Sofía Montoya a hacer los coros, quien hace parte de Cantoalegre. Ella sumó a varios amigos que también pertenecieron a ese coro tan importante en la historia musical de Medellín”.

Lo más bonito de esta canción, cuenta Juanes, es que su mamá pudo escucharla antes de fallecer.

Le encantó y ese momento fue profundamente especial para mí. “Madre” es una canción muy importante para mí. Es para mi mamá, pero desde el amor, la gratitud y la celebración de su vida. Por haberme dado la vida y haberme puesto en este plano. Así que esta canción es para ti, Doña Alicia”.

Letra de ‘Madre’

Hoy te escribo, madre linda / Después de unos tristes días / Gracias por las energías Que tu recuerdo me brinda / No te olvides, madre linda / Que eres tú a quien más admiro Y aunque tu ausencia respiro / Tu valentía me sorprende / La luz de mi alma depende / De la forma en que te miro / Te doy gracias, madre linda / Por haberme dado vida / Y aunque mi alma sigue herida Te digo, madre linda / No esperes que me rinda / Toda la luz que me brinda / Tu luz en mi corazón Me devuelve la razón / Cuando salida no encuentro / Tu recuerdo es luz por dentro / Pero por fuera es canción”

Juanes World Tour 2026

Juanes World Tour 2026 suma 50 fechas a nivel global y una gira de 29 fechas por Estados Unidos.

Con esta gira, el cantante pretende hacer un viaje por los mayores éxitos de su trayectoria, así como cantar por primera vez en directo las canciones de su nuevo disco, Juanesteban.

La gira de Juanes comenzó en enero pasado y terminará el 20 de noviembre en Bogotá, Colombia.

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