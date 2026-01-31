Gerardo Taracena en Apocalypto: El papel que lanzó al actor a la fama mundial

En el año 2006, el cineasta Mel Gibson sorprendió al mundo con Apocalypto, una odisea visual hablada enteramente en maya, la cual retrataba el declive de esa civilización.

En este escenario, Gerardo Taracena, quien falleció este sábado a los 55 años, desempeñó una de las actuaciones que más eco generaron en México.El actor mexicano interpretó a Middle Eye (Ojo Medio), el principal villano de la película y antagonista de Garra de Jaguar, interpretado por Rudy Youngblood.

Taracena no solo asumió el reto lingüístico, sino que dotó a su personaje de una brutalidad física y una presencia intimidante. Su interpretación fue clave para generar la tensión y el peligro constante que definen la narrativa de la película, consolidándose como un actor capaz de sostener producciones de alto presupuesto internacional.

Detalles técnicos y el reto de la producción de GibsonParticipar en Apocalypto no fue una tarea sencilla. La producción se caracterizó por su exigencia, pues se trató de una producción de nivel internacional.

La película fue filmada principalmente en las selvas de Catemaco y Paso de Ovejas, en Veracruz, México.

Taracena se sometió a intensas sesiones de maquillaje para lucir las escarificaciones y perforaciones características de los guerreros mayas.

Todo el elenco tuvo que aprender sus líneas en maya yucateco, bajo la supervisión de lingüistas, para garantizar la autenticidad histórica que Gibson buscaba.

Antes de Apocalypto, la carrera de Gerardo Taracena

Antes de dar el salto al cine de Hollywood con Gibson, Gerardo Taracena ya era un rostro respetado en el cine nacional y el teatro independiente. Sus pasos previos demostraron una versatilidad que iba de la comedia al drama social:

-El Violín (2005): Un año antes de Apocalypto, Taracena participó en esta multipremiada cinta que abordaba la guerrilla y la represión en México, consolidando su imagen como un actor de compromiso social.

-Hombre en llamas (2004): Tuvo una pequeña participación en este thriller de Tony Scott protagonizado por Denzel Washington, lo que fue su primer acercamiento a las grandes producciones estadounidenses filmadas en territorio mexicano.

-Sin dejar huella (2000): Bajo la dirección de María Novaro, donde empezó a destacar en el cine de carretera y drama.

Gerardo Taracena Mezcalent

Después de Apocalypto: El salto a las series y el éxito comercial

El éxito de Apocalypto le abrió las puertas de par en par. Tras demostrar que podía manejar personajes complejos y de gran exigencia física, su carrera se diversificó:

-Salvando al Soldado Pérez (2011): Cambió radicalmente de tono para interpretar a "Carmelo Benavides" en esta comedia de acción, demostrando que su rango actoral incluía el humor negro.

-La Reina del Sur (2011): Se integró al mundo de las narconovelas con el papel de "El Pote", uno de los personajes más queridos por la audiencia debido a su lealtad.

-Narcos: México (2018-2020): Su interpretación de Pablo Acosta Villarreal fue aclamada por la crítica, dándole una dimensión humana y melancólica a uno de los capos históricos del narcotráfico en México.

-Diablero (2018): Incursionó en el género de fantasía y terror para Netflix, interpretando a Benito Infante.