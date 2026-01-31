Muere Gerardo Taracena, actor de 'Apocalypto' y 'Narcos: México', a los 55 años

Gerardo Taracena, actor mexicano quién destacó en Hollywood al trabajar bajo la dirección de Mel Gibson, murió este sábado a los 55 años.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) fue una de las primeras instituciones en lamentar el deceso del actor, extendiendo sus condolencias a familiares y amigos a través de redes sociales.

La trayectoria de Gerardo Taracena

Gerardo Taracena estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Empezó su carrera en 1992 actuando en festivales de teatro y danza, en los que participó hasta 1996.

Gerardo Taracena falleció este 31 de enero.

De 'Apocalypto' a 'Narcos': Sus papeles más emblemáticos

Taracena no solo fue un actor de reparto; su paso por la industria dejó huellas imborrables en títulos que hoy son considerados de culto o éxitos masivos:

Su papel como Middle Eye en "Apocalypto", dirigida por Mel Gibson, le valió el reconocimiento global.

En años recientes, su interpretación de Pablo Acosta Villarreal en "Narcos: México" (Netflix) lo reconectó con las nuevas audiencias.

Participó en cintas icónicas como "El violín", "Salvando al Soldado Pérez" y "¿Qué culpa tiene el niño?", demostrando que podía saltar del drama profundo a la comedia con total naturalidad.

Televisión de Calidad: Formó parte de elencos de primer nivel en series como Diablero, La Reina del Sur, Hernán y El Señor de los Cielos.

Reacciones en la comunidad artísticaTras difundirse la noticia, las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida por parte de colegas, directores y seguidores. Se le recuerda no solo por su talento frente a la cámara, sino también por su formación académica en la UNAM y su pasión por la danza contemporánea, elementos que siempre aportaron una presencia física imponente a sus personajes.

"Se va un artista completo, un compañero generoso y un hombre que amaba profundamente su oficio. Descansa en paz, Gerardo", expresó una reconocida figura del gremio actoral.

Aunque los detalles específicos sobre las causas de su fallecimiento no han sido revelados por completo, su legado permanece vivo en las pantallas y en la memoria de un público que siempre valoró su entrega.