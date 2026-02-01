Frentes Políticos / 1 de febrero de 2026

1. Sintonía. La llamada entre Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio confirma que la diplomacia mexicana no descansa ni improvisa. Tras el contacto previo entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, la Cancillería consolida una ruta de diálogo que prioriza estabilidad, cooperación y defensa de intereses nacionales en seguridad, narcotráfico y comercio. México busca certidumbre frente a un interlocutor impredecible, pero no lo hace desde la subordinación. La agenda común se mantiene porque hay canales abiertos, coordinación y negociación. En un entorno volátil, sostener el diálogo ya es un activo estratégico para México.

2. Terreno. Delfina Gómez decidió bajarse del discurso y caminar: la gobernadora apareció en Ciudad Universitaria de la UAEM para supervisar la iniciativa Limpiemos nuestro Edomex, acompañada por personal del Ayuntamiento de Toluca y la Junta de Caminos, en una escena poco frecuente en la liturgia del poder. Este tipo de gestos no se recuerdan de sus antecesores, Alfredo del Mazo o Eruviel Ávila. Más de una tonelada de basura retirada y trabajos de poda no cambian al estado, pero sí el mensaje: presencia, cercanía y gestión directa. Muchos gobiernan desde el templete, Delfina Gómez desde lo básico y visible. Ahí está la diferencia.

3. Reconocimiento. El trabajo que viene realizando para el movimiento el diputado Ricardo Monreal en el Legislativo ha recibido su máximo reconocimiento de parte de los secretarios de Estado que asistieron a la plenaria morenista: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el canciller Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard y Marath Bolaños, secretarios de Economía y del Trabajo, respectivamente, destacaron la labor que ha desempeñado el zacatecano. No hay duda de que en Palacio Nacional se valora su habilidad como operador político. Sólido respaldo el que recibe previo a la apertura del periodo ordinario de sesiones.

4. Folklor clonado. La cancelación de la Guelaguetza ecuestre de Casa Pedro Domecq no fue un acto de buena voluntad, sino una retirada obligada. Tras la presión pública y legal, la Secretaría de Cultura del gobierno de Salomón Jara Cruz confirmó que la Guelaguetza no es marca decorativa ni insumo publicitario. Reducir una festividad comunitaria a espectáculo ecuestre evidenció la tentación de mercantilizar lo que no pertenece a nadie. Litigio Estratégico Indígena y voces como la de Mariana Yáñez recordaron que el patrimonio cultural tiene dueños colectivos. ¿Clonar raíces?

5. Confianza. Marcelo Ebrard apuesta por la continuidad del T-MEC con un optimismo poco común en tiempos de revisión comercial. El secretario de Economía asegura avances superiores a 90% en los planteamientos cruzados entre México y EU, tras las reuniones en Washington, y da por cerrada la fase de consulta. Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum hay diálogo, hay márgenes y no hay prisa por ceder. La revisión entra a su etapa decisiva, pero el tratado no está en riesgo, pues su estructura se defiende. Y con este tema México ha hecho todo lo que está en sus manos. Es desarrollo.