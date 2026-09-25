¿Habrá nueva temporada? Ryan Murphy termina el guion para el regreso de Glee y contacta al elenco original

A más de una década de su último episodio, Glee podría regresar a la televisión. Ryan Murphy compartió nuevos detalles sobre el proyecto y reveló que ya comenzó a conversar con varios integrantes del reparto original.

Ryan Murphy confirma que terminó el guion para el regreso de Glee

El productor Ryan Murphy confirmó que terminó de escribir un guion para el posible regreso de Glee, la serie musical que se transmitió entre 2009 y 2015 y que contó con seis temporadas.

La noticia surgió el 23 de septiembre de 2026, durante un evento relacionado con la temporada 13 de American Horror Story, celebrado en Nueva York. Allí, Murphy habló con Entertainment Tonight sobre sus planes para recuperar la producción.

El creador explicó que había terminado el texto apenas una hora antes de conceder la entrevista. Además, confirmó que no trabajó solo, pues volvió a reunirse con dos de los responsables originales de la serie.

Se trata de Brad Falchuk e Ian Brennan, quienes participaron junto a Murphy en la creación de Glee y estuvieron involucrados en la escritura de sus primeras temporadas.

Los tres desarrollaron el nuevo material con la intención de explorar una posible continuación de la historia. Sin embargo, Murphy todavía no ha revelado detalles sobre el argumento ni ha explicado si la producción retomaría los acontecimientos originales.

El productor también aclaró que su intención es escribir más material antes de tomar una decisión sobre el futuro del proyecto. Primero quiere conocer las opiniones de las personas que participaron en la serie.

Aunque el guion ya está terminado, el regreso de Glee todavía no tiene autorización oficial, por lo que su realización dependerá de cómo avancen las conversaciones y del interés que genere la propuesta.

Ryan Murphy terminó el guion para el posible regreso de Glee y contactó a diez integrantes del elenco original. HULU

Ryan Murphy contactó a diez actores para el regreso de Glee

Uno de los aspectos que más interés ha despertado es la posibilidad de recuperar a los personajes originales. Murphy reveló que ya se puso en contacto con aproximadamente diez integrantes del antiguo reparto para hablarles sobre sus planes.

Según explicó, las conversaciones han sido positivas y los actores mostraron entusiasmo ante la posibilidad de volver a trabajar juntos. No obstante, también plantearon varias preguntas sobre la propuesta.

El productor reconoció que todavía ninguno de los intérpretes ha leído el guion, por lo que sus reacciones corresponden a la idea general de recuperar la serie y no al contenido de la nueva historia.

Murphy tampoco reveló los nombres de las personas con quienes ha conversado. Por ahora, se desconoce cuáles de los personajes originales podrían aparecer en caso de que el proyecto avance.

El elenco de Glee estuvo integrado por actores como los siguientes.

Lea Michele interpretó a Rachel Berry.

Matthew Morrison dio vida al profesor Will Schuester.

Jane Lynch interpretó a Sue Sylvester.

Chris Colfer participó como Kurt Hummel.

Darren Criss interpretó a Blaine Anderson.

Amber Riley dio vida a Mercedes Jones.

Kevin McHale interpretó a Artie Abrams.

Una de las actrices que ya expresó públicamente su disposición para participar es Lea Michele, quien recientemente declaró que conserva un cariño especial por la producción y por su creador.

Sin embargo, sus declaraciones no representan una confirmación de que volverá a interpretar a Rachel Berry. Murphy todavía debe presentar el material y conocer la opinión de los actores antes de avanzar con el proyecto.

Glee reunió a Rachel, Finn, Santana, Brittany y Kurt, personajes que formaron parte del popular coro de William McKinley. Disney Plus

Por qué Ryan Murphy quiere recuperar Glee después de 11 años

La posibilidad de recuperar Glee comenzó a tomar fuerza meses antes de que Murphy anunciara que había terminado el guion.

En julio de 2026, el productor explicó que estaba considerando una nueva versión debido al interés que la serie había despertado entre generaciones más jóvenes, muchas de las cuales descubrieron la producción después de su emisión original.

También reconoció que conserva un vínculo personal con el proyecto y que le interesaba explorar una nueva historia, aunque todavía no tenía claro cuál sería el formato adecuado para recuperarlo.

La serie original seguía a los integrantes del coro de la escuela secundaria William McKinley, en Ohio, quienes enfrentaban problemas personales mientras se preparaban para participar en distintas competencias musicales.

Su propuesta combinaba comedia, drama y versiones de canciones populares interpretadas por sus protagonistas. Durante sus seis temporadas, abordó temas como la discriminación, las relaciones sentimentales, la identidad y los conflictos de la adolescencia.

La posibilidad de una nueva versión tampoco es reciente. En 2024, Brad Falchuk ya había hablado sobre recuperar la serie, aunque consideraba necesario encontrar una propuesta que justificara su regreso.