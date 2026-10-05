Fito Páez se molesta con la seguridad de su concierto; esto fue lo que pasó 

Fito Páez se presentó en el Polideportivo Islas Malvinas, en Mar del Plata en Argentina como parte de su gira “Sale el Sol Tour 2026”. La noche del sábado 3 de octubre reunió a sus seguidores para escuchar sus canciones, aunque uno de los momentos que llamó la atención ocurrió entre un tema y otro.

Además de la música, la presentación tuvo una pausa en la que el cantante habló con los asistentes sobre una situación que observó desde el escenario. Más tarde, retomó el tema en Instagram, donde explicó las razones de su reacción y compartió cómo terminó la noche.

Fito Páez Foto de FB: Fito Páez

¿Por qué Fito Páez se molestó con la seguridad?

El conflicto comenzó durante la interpretación de “Y dale energía a mi corazón”. Desde su lugar, el argentino vio que algunos trabajadores de seguridad impedían que las personas se levantaran de sus asientos para cantar y bailar.

Al darse cuenta, decidió intervenir. Para el músico, los asistentes estaban disfrutando del concierto sin hacer nada malo, por lo que no había motivo para obligarlos a permanecer sentados.

“Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder. No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país. Esté quien esté, la co... de su madre. A cantar y a bailar”, expresó.

fito páez

Los aplausos y gritos acompañaron su reclamo. Visiblemente molesto, pidió que el personal se retirara de la sección donde estaba ocurriendo la situación.

Fito Páez pide a sus seguidores que no se dejen intimidar

Su intervención también incluyó un llamado a las personas que estaban cerca del personal de seguridad. El artista les pidió que defendieran su espacio y que no permitieran que alguien las tocara para obligarlas a sentarse.

“No se dejen tocar ustedes. Si alguien los toca, frénenlo. Cualquiera de las personas que los toque, no se dejen tocar. ¡Por favor, defiéndanse!”, exclamó.

Para explicar su postura, señaló que los trabajadores tenían una función de seguridad dentro del recinto.

Foto: fitopaezmusica

“No son policías, son seguridad de acá. Y nadie está haciendo nada malo”.

El enojo aumentó cuando Páez cuestionó las formas con las que se intentaba controlar al público.

“Por favor, la represión que se la metan en el or... Las cosas en su lugar, carajo. Ya me tienen los hue... llenos, man, con tanto odio, tanta mie... y tanta cara de or... y de policía, loco. Se terminó eso. Se terminó. No existe más”.

fito paez

Antes de regresar a las canciones, insistió en que el público podía ponerse de pie para disfrutar del espectáculo.

“Entonces, ustedes tampoco se dejen avasallar. Párense también. Es la única manera que entienden estos monos, man”.

Durante el episodio, el cantante también lanzó un micrófono sobre el escenario. Después de recibir una ovación, dijo: “Dale” y retomó la presentación.

¿Qué dijo Fito Páez después del concierto?

A través de Instagram, el intérprete volvió a hablar de lo sucedido. En su publicación aclaró que sus representantes no habían contratado al personal involucrado y describió lo que había visto mientras cantaba.

“Noche picante en Mar del Plata! A ver: nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea darte órdenes. Esa seguridad no es contratada por mis representantes. No sucedió nada, pero sí vi en vivo y en directo cómo personas contratadas como un servicio de seguridad sentaban a personas que se paraban y querían bailar y cantar en su lugar, en todo caso”, escribió.

Fito Páez

Según explicó, las formas de actuar de los trabajadores le recordaron momentos de represión. También relacionó su molestia con lo que ocurre en algunas manifestaciones.

“Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado. Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan en gran escala con víctimas de todo tipo”.

Dentro del mismo mensaje, compartió una reflexión sobre el uso del poder para dar órdenes a otras personas.

Captura de pantalla

“Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás”.

Lejos de retractarse, Páez sostuvo que mantenía su postura sobre lo ocurrido en el Polideportivo Islas Malvinas. Aunque reconoció que habló bajo el efecto de la adrenalina, defendió su intervención.

“Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía”.

Su agradecimiento a los seguidores llegó al final de la publicación. El cantante destacó que la música, el baile y el ambiente entre los asistentes permitieron continuar con la noche.