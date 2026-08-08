¿Un miembro de la realeza en Hollywood? El sorpresivo cameo de la princesa Beatriz que casi nadie notó

¿Te imaginas descubrir que una princesa británica apareció en una película de Hollywood y probablemente no te diste cuenta?

Aunque la Familia Real suele relacionarse con el mundo del entretenimiento, las apariciones de sus integrantes frente a las cámaras suelen estar limitadas a documentales, entrevistas o actos oficiales. Sin embargo, la princesa Beatriz de York protagonizó una curiosa excepción.

¿En qué película aparece princesa Beatriz?

En 2009, la hija de Sarah Ferguson apareció brevemente en The Young Victoria, película protagonizada por Emily Blunt que recrea los primeros años de la reina Victoria y su llegada al trono.

Beatriz interpretó a una dama de compañía de la reina Victoria. Captura de pantalla

Lo más llamativo es que Beatriz no interpretó a un personaje cualquiera: dio vida a una de las damas que acompañaban a la joven monarca durante una de las escenas más importantes de la cinta.

La participación fue tan breve que prácticamente pasó desapercibida para muchos espectadores. Beatriz no tenía diálogos y su aparición se limitó a unos segundos dentro de una escena multitudinaria. Sin embargo, detrás de ese pequeño cameo existía una conexión familiar difícil de ignorar.

¿Por qué la princesa Beatriz apareció en The Young Victoria?

La princesa apareció durante la recreación de la coronación de Victoria, interpretada por Emily Blunt. Vestida con un elaborado traje de época, Beatriz formó parte del séquito de la joven reina como una dama de compañía.

La royal tuvo un cameo en The Young Victoria en 2009. IMDb

Su presencia tenía un significado especial: la reina Victoria pertenece directamente al árbol genealógico de Beatriz. Por ello, la inclusión de la princesa en la producción funcionó como un guiño a la historia de su propia familia.

El cameo también permitió que la joven royal experimentara por un momento el trabajo detrás de una producción cinematográfica. Aunque no buscaba convertirse en actriz, tuvo que pasar por los procesos habituales de vestuario, maquillaje y peinado necesarios para recrear la estética de la época victoriana.

¿Cómo se logró el debut cinematográfico de la princesa Beatriz?

La llegada de Beatriz al elenco no fue precisamente producto de una audición convencional en Hollywood. Su madre, Sarah Ferguson, estuvo involucrada en la producción de la película como productora ejecutiva y tenía un interés particular en contar la historia de la juventud de Victoria.

Sarah Ferguson estuvo detrás de la curiosa aparición cinematográfica de su hija. (Foto: sarahferguson15)

El proyecto contó además con figuras destacadas de la industria cinematográfica, entre ellas Martin Scorsese como productor. Para Sarah, incluir a su hija en una pequeña escena representaba una manera divertida de conectar la historia que se narraba en pantalla con la propia descendencia de la monarca.

Así, Beatriz terminó compartiendo película con Emily Blunt sin necesidad de competir por un papel protagonista ni buscar una carrera frente a las cámaras.

¿El cameo de la princesa Beatriz rompió con el protocolo?

La aparición de Beatriz resultó especialmente curiosa porque, a diferencia de los miembros de la Familia Real que desempeñan funciones oficiales para la Corona, ella no desarrollaba una carrera institucional financiada por la monarquía.

La princesa participó en la cinta sin iniciar una carrera como actriz. Grosby

Ese detalle le permitía disfrutar de una mayor libertad profesional y personal. Beatriz no recibía un salario de la Corona y podía desarrollar proyectos fuera de las obligaciones tradicionales de los llamados working royals.

Por esa razón, su cameo cinematográfico no representó necesariamente una ruptura con las responsabilidades oficiales de la institución. Más bien fue una experiencia personal vinculada con un proyecto en el que su madre tenía una participación directa.

¿La princesa Beatriz podría volver a actuar?

Aunque aquella experiencia abrió la posibilidad de imaginar a Beatriz nuevamente frente a las cámaras, la princesa nunca convirtió la actuación en una profesión. Con el paso de los años, ha construido una vida profesional alejada de Hollywood y ha mantenido un perfil relativamente discreto.

El inesperado papel de la royal todavía sorprende a los seguidores de la monarquía. IG

Actualmente, su faceta pública está mucho más relacionada con sus compromisos benéficos, su familia y algunas apariciones vinculadas con la Familia Real.

Por eso, aquel pequeño papel en The Young Victoria permanece como una de las anécdotas más curiosas de su trayectoria. Una aparición de apenas unos segundos que quizá muchos espectadores no identificaron, pero que escondía una conexión extraordinaria: una descendiente de la reina Victoria interpretando a una integrante de su séquito en la gran pantalla.