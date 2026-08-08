Dwayne 'The Rock' Johnson rompe el silencio tras el fracaso del live action de Moana

El actor Dwayne Johnson habló públicamente sobre el pobre desempeño en taquilla y las reseñas negativas que recibió el live action de Moana. Durante una reciente entrevista, la estrella de Hollywood defendió la producción cinematográfica y detalló su proceso para asimilar la dura respuesta del público y la prensa especializada.

La cinta de Disney recaudó apenas 265 millones de dólares a nivel mundial, cifra que la industria catalogó de inmediato como un fracaso comercial. Frente a estos números, el intérprete de Maui mantuvo una postura estoica e invitó a los espectadores a formar su propio criterio alejados del ruido mediático.

Imagen promocional del live-action de Moana con Dwayne Johnson. Foto: Disney

El exluchador profesional reveló a la revista People los altibajos emocionales que vivió durante el fin de semana de estreno de la película. El protagonista detalló las largas conversaciones nocturnas que sostuvo con su esposa para procesar el drástico cambio de narrativa alrededor del ambicioso proyecto cinematográfico.

El impacto de las críticas en The Rock

Johnson confesó que las primeras reseñas resultaron increíblemente positivas, generando falsas expectativas sobre el éxito definitivo de la adaptación. El actor experimentó sorpresa inicial, pero reconoció que la situación tomó un rumbo totalmente distinto conforme avanzaron los días y llegaron las calificaciones del resto de los analistas.

Las madrugadas en la cocina de su hogar sirvieron como refugio para el artista mientras analizaba el revuelo generado por los medios. La pareja buscó dimensionar el escenario más allá de los decepcionantes ingresos iniciales en las salas de cine, priorizando la estabilidad mental frente a la adversidad laboral.

Dwayne 'The Rock' Johnson en la premiere del live-action de Moana. REUTERS

El talento involucrado en estas superproducciones enfrenta una presión monumental debido a las expectativas millonarias de los grandes estudios. La adaptación de la exitosa película animada representó un reto enorme desde el primer día de rodaje, atrayendo las miradas escrutadoras de los fanáticos más puristas de la obra original.

El control emocional del protagonista quedó evidenciado al resumir su postura ante los detractores del proyecto con una frase absolutamente directa. "Si te gusta, genial. Si no, no hay problema", sentenció el actor, marcando la pauta de cómo asume los tropiezos dentro de la implacable industria del entretenimiento estadounidense.

La estrategia de Disney frente a la taquilla

La postura optimista de Dwayne Johnson encontró eco directo en las oficinas corporativas centrales de The Walt Disney Company. El actual director ejecutivo de la empresa, Josh D’Amaro, abordó el tema frente a los inversionistas durante la última reunión financiera trimestral de la compañía.

El directivo aceptó que estrenos recientes como el live action de Moana y la cinta de The Mandalorian & Grogu no cumplieron las proyecciones económicas. Los ejecutivos asumieron los batacazos en taquilla como parte del riesgo inherente al desarrollar propiedades intelectuales de alto presupuesto para la pantalla grande.

Catherine Laga'aia junto a Dwayne 'The Rock' Johnson. REUTERS

D'Amaro justificó el desarrollo de estas producciones bajo una visión empresarial mucho más amplia e integral. El líder corporativo argumentó que las fuertes inversiones en estas franquicias clave impulsan otras áreas estratégicas del conglomerado de entretenimiento, compensando la pérdida en la venta de boletos.

El modelo de negocio actual exige mirar la rentabilidad desde múltiples ángulos comerciales paralelos e interconectados. Los líderes de la compañía proyectan ganancias a largo plazo mediante la venta de mercancía exclusiva, parques temáticos y la interacción constante en su plataforma de streaming.