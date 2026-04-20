Karol G anuncia nuevo tour en Coachella 2026; así fue su segundo show con Peso Pluma

Karol G vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al cerrar su participación en Coachella 2026 como una de las artistas principales. La cantante colombiana no solo ofreció un espectáculo lleno de ritmo y emoción, también aprovechó el escenario para confirmar que iniciará una nueva gira mundial basada en su álbum Tropicoqueta, una noticia que sus seguidores esperaban desde hace meses.

El festival reunió a miles de personas durante su último fin de semana, impulsado por la presencia de figuras como Sabrina Carpenter y Justin Bieber, quienes también encabezaron el cartel. Las altas expectativas se cumplieron con presentaciones llenas de invitados especiales, pero fue Karol G quien logró consolidar uno de los shows más completos.

Karol G en Coachella AFP

Así fue el segundo concierto de Karol G en Coachella 2026

El montaje del escenario mantuvo su esencia visual, inspirado en formaciones rocosas, mientras la artista apareció con un vestuario dorado acompañada por su equipo de bailarines. Sin embargo, el repertorio tuvo cambios importantes que sorprendieron a los asistentes.

Uno de los momentos más destacados fue cuando interpretó “QLONA”, canción que no había incluido previamente, junto a Peso Pluma, quien apareció con el rostro cubierto, aunque fue reconocido de inmediato por el público. Al finalizar, expresó:

Karol G sorprende con homenajes a la música latina en Coachella AFP

“Muchísimas gracias, Karol, viva México, viva Colombia, viva toda la gente latina”.

Durante la presentación, Karol G cambió de vestuario en varias ocasiones, destacando un traje naranja durante la interpretación de “Tropicoqueta”. El espectáculo continuó con temas populares y momentos especiales como la participación de un ensamble femenino de mariachi que interpretó “Negrita de Mis Pesares”, seguido por la aparición de Becky G para cantar “Mamiii”.

Más adelante, el homenaje al reguetón tomó fuerza con la participación de J Balvin, quien interpretó varios de sus éxitos. A este momento se sumó Ryan Castro, generando uno de los segmentos más celebrados de la noche.

El espectáculo también incluyó la participación del reconocido trompetista Arturo Sandoval, quien aportó un toque distinto con un solo instrumental. Además, la cantante integró sonidos tradicionales colombianos al interpretar fragmentos de “El pescador” de Totó la Momposina, reforzando el enfoque cultural de su presentación.

El anuncio del tour de Karol G y lo que se sabe hasta ahora

En la parte final del concierto, Karol G confirmó lo que muchos esperaban: una nueva gira que se desarrollará entre 2026 y 2027. Aunque todavía no se han revelado fechas oficiales, ya es posible registrarse en su sitio web para recibir información, y plataformas como Ticketmaster han comenzado a preparar espacios para la venta de boletos.

El tour estará centrado en su álbum Tropicoqueta, un proyecto que destaca por la mezcla de géneros como el vallenato, la salsa, el mambo y el reguetón. Este concepto también se reflejó en su presentación en Coachella, donde combinó coreografías, escenografía y cambios de vestuario para ofrecer una experiencia visual completa.

Captura de pantalla

Sobre su posible regreso a México, aún no hay fechas confirmadas, pero se espera que el país forme parte de la gira, lo que marcaría su cuarta visita. Su última gira internacional, el Mañana Será Bonito World Tour, concluyó en 2023 en Madrid, dejando altas expectativas para esta nueva etapa.

PJG