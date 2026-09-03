Tom Hardy confirma regreso a la tercera temporada de ‘Tierra de Mafiosos’ tras superar una disputa

Después de varios meses de especulaciones sobre su futuro en la serie, Tom Hardy finalmente continuará como Harry Da Souza en ‘MobLand’. (Tierra de Mafiosos) Paramount+ confirmó el regreso de la producción para una tercera temporada y, con ello, despejó las dudas sobre la permanencia del actor.

Hardy volverá a interpretar al hombre encargado de resolver los problemas de una poderosa familia criminal irlandesa, encabezada por Conrad y Maeve Harrigan, personajes interpretados por Pierce Brosnan y Helen Mirren.

La noticia pone fin a una etapa marcada por versiones sobre supuestos conflictos detrás de cámaras que incluso llegaron a poner en duda la continuidad del protagonista.

Tom Hardy en MobLand. Foto: Paramount

¿Qué ocurrió con Tom Hardy durante la producción de ‘MobLand’?

A principios de 2026 comenzaron a circular versiones que apuntaban a una posible salida de Hardy de la serie debido a diferencias internas.

Los reportes señalaban tensiones entre el actor, el creador y guionista Jez Butterworth y el productor David Glasser. En medio de las especulaciones surgieron distintas versiones relacionadas con el ambiente de trabajo, la disponibilidad del equipo creativo y diferencias sobre el rumbo que debía tomar la producción.

Sin embargo, la situación no terminó con el despido de Hardy. Aunque existieron desacuerdos, las partes involucradas mantuvieron conversaciones con la intención de encontrar una solución que permitiera continuar con el proyecto.

El interés de diferentes figuras relacionadas con la producción también habría sido determinante para mantener al intérprete dentro de la serie.

Tom Hardy en Tierra de Mafiosos

¿Por qué Tom Hardy continuará como Harry Da Souza?

La permanencia de Hardy significa que el personaje de Harry Da Souza seguirá siendo una pieza fundamental dentro de la historia.

En la serie, Harry funciona como el principal solucionador de problemas de los Harrigan, una posición que lo coloca constantemente en medio de los conflictos de la organización criminal.

El respaldo del director Guy Ritchie y de otros responsables del proyecto contribuyó a que las negociaciones llegaran a buen puerto y finalmente se concretara el regreso del actor para una nueva temporada.

Con la confirmación de Paramount+, uno de los rumores más persistentes alrededor de la producción quedó finalmente resuelto.

¿Cuándo llegará la segunda temporada de ‘MobLand’?

Antes de que la historia avance hacia su tercera entrega, los espectadores deberán conocer lo que ocurrirá en la segunda temporada.

Los nuevos episodios comenzarán a estrenarse el 18 de septiembre y llegarán de manera semanal a Paramount+.

En esta nueva etapa, los Harrigan tendrán que enfrentar amenazas externas mientras intentan evitar que su imperio criminal termine de fracturarse. La situación dentro de la familia será cada vez más complicada y obligará a Harry a intervenir para intentar mantener el control.

La sinopsis adelanta que el protagonista deberá moverse con cuidado ante el aumento de las tensiones internas y los nuevos rivales que buscan aprovechar la vulnerabilidad de los Harrigan.

Tom Hardy en la serie de Havok. Landmark Media

¿Quiénes acompañan a Tom Hardy en la segunda temporada?

Además de Hardy, la segunda temporada contará nuevamente con un elenco integrado por reconocidos intérpretes.

Pierce Brosnan y Helen Mirren continuarán como Conrad y Maeve Harrigan, mientras que Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon y Jasmine Jobson también forman parte del reparto.

La nueva entrega buscará ampliar el conflicto alrededor de la familia Harrigan y profundizar en las relaciones entre sus integrantes y quienes intentan disputarles el poder.

Foto: Instagram tomhardy

¿Qué significa el regreso de Hardy para la serie?

La confirmación del actor permite a ‘MobLand’ mantener a uno de sus personajes centrales de cara a las próximas temporadas.

La continuidad de Hardy también representa el cierre de un periodo de incertidumbre que comenzó con los rumores sobre su supuesta salida. Ahora, con la tercera temporada confirmada, el actor seguirá vinculado a una producción que combina crimen, poder y conflictos familiares.

Por el momento, Paramount+ no ha revelado detalles sobre la trama de la tercera temporada ni una posible fecha de estreno, por lo que habrá que esperar para conocer qué nuevo desafío enfrentará Harry Da Souza.