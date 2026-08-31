Natanael Cano anuncia nueva gira: fechas, ciudades y venta de boletos del 'Vol. 1 Tour

Natanael Cano confirmó nuevas fechas de su Vol. 1 Tour 2026, gira con la que recorrerá diferentes ciudades del país durante los próximos meses.

El anuncio llega después del lanzamiento de Natanael Cano, Vol. 1, álbum con el que el intérprete marca una nueva etapa en su carrera y retoma con fuerza el sonido de los corridos tumbados. El disco incluye 15 canciones y fue lanzado a finales de agosto bajo el sello de Rancho Humilde y Los CT Records.

Aunque inicialmente la gira contemplaba presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la nueva ruta amplía el recorrido e incluye estados como Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Baja California, Michoacán, Coahuila y Guerrero.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Natanael Cano en México?

De acuerdo con el cartel difundido por la promotora, el Vol. 1 Tour contempla al menos 14 conciertos entre septiembre y diciembre, tomando en cuenta las dos fechas programadas en la Ciudad de México.

Fátima Bosch responde a rumores con Natanael Cano. Especial

Estas son las fechas anunciadas:

18 de septiembre – Ciudad de México (Estadio GNP Seguros)

19 de septiembre – Ciudad de México (Estadio GNP Seguros)

25 de septiembre – Guadalajara (Coliseo GNP Seguros)

02 de octubre – Monterrey (Estadio Walmart Park)

17 de octubre – Mérida (Foro GNP Seguros)

30 de octubre – Veracruz (Estadio Beto Ávila)

31 de octubre – Puebla (Auditorio GNP Seguros)

06 de noviembre – Toluca (Estadio Toluca 80)

07 de noviembre – Oaxaca (Auditorio Guelaguetza)

14 de noviembre – Mexicali (Estacionamiento Ciudad Deportiva)

21 de noviembre – Morelia (Estadio Francisco Villa)

27 de noviembre – Saltillo (Estadio Francisco I. Madero)

28 de noviembre – Torreón (Coliseo Centenario)

05 de diciembre – Acapulco (Arena GNP Seguros)

La primera parte de la gira ya aparecía registrada en Ticketmaster México, con las fechas del 18 y 19 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México y el 25 de septiembre en el Coliseo GNP Seguros de Zapopan, Jalisco.

Natanael Cano agotó su primera fecha en CDMX

La fecha del 18 de septiembre en el Estadio GNP Seguros fue anunciada como sold out, por lo que se abrió una segunda presentación para el 19 de septiembre en el mismo recinto.

De esta manera, Natanael Cano tendrá dos noches consecutivas en uno de los escenarios más importantes de la capital, como parte de una gira que acompaña el lanzamiento de su nuevo disco.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Natanael Cano?

Para las nuevas fechas del Vol. 1 Tour, la venta general comenzará el viernes 4 de septiembre a las 11:00 horas, de acuerdo con el anuncio de la promotora.

Natanael Cano pidió ayuda a sus fans en redes sociales. Foto de IG: Natanael Cano

Sin embargo, Mérida y Puebla tendrán una dinámica distinta. Para ambas ciudades habrá Preventa Banamex el viernes 4 de septiembre a las 11:00 horas, mientras que la venta general iniciará el sábado 5 de septiembre.

Además, PARS Productions habilitó un registro de Preventa Fan, mediante el cual los seguidores pueden recibir información sobre nuevas fechas, preventas y accesos especiales para próximos conciertos de Natanael Cano.

Natanael Cano regresa a los corridos tumbados con nuevo disco

La gira acompaña el lanzamiento de Natanael Cano, Vol. 1, proyecto con el que el cantante vuelve al sonido que lo convirtió en uno de los principales exponentes de los corridos tumbados.

De acuerdo con información difundida por Ocesa, el tour fue anunciado como el regreso de Natanael Cano a los escenarios de México con un álbum que representa su vuelta a los corridos tumbados.