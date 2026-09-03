¿Ridley Scott cuestionó la masculinidad de Paul Mescal? La verdad sobre el rumor en Hollywood

El equipo de Ridley Scott desmintió categóricamente los rumores sobre un supuesto pleito con Paul Mescal. Las especulaciones iniciales señalaban que el icónico director culpó al actor por el fracaso comercial y crítico de Gladiador II, cinta que ambos estrenaron durante la temporada 2024.

La controversia escaló rápidamente cuando el portal Puck News difundió que el cineasta cuestionó la masculinidad del protagonista. Según el reporte, esta supuesta insatisfacción motivó la salida del irlandés de La Guerra de los últimos (The Dog Stars), el próximo gran proyecto del realizador británico.

Paul Mescal en Gladiador II. Foto: Grosby Group

Un portavoz oficial frenó la ola de suposiciones y aclaró la situación ante la prensa de espectáculos. El representante aseguró que ambas figuras de Hollywood mantienen una excelente relación laboral, desarticulando así las teorías sobre una fractura provocada por los bajos números en taquilla.

La verdad detrás del cambio de protagonista

El vocero explicó los verdaderos motivos que alejaron al llamado "novio del internet" de esta nueva producción. El actor abandonó el rodaje de The Dog Stars debido a fuertes conflictos de agenda, derivados de sus múltiples compromisos adquiridos previamente con otros estudios cinematográficos.

Los ajustes de casting representan una práctica habitual en la industria, especialmente cuando las estrellas emergentes saturan sus calendarios. Las fechas de filmación chocaron de frente, obligando a los agentes del joven intérprete a declinar la atractiva oferta para protagonizar este ambicioso largometraje.

Lejos de una confrontación por egos o falta de actitud, Ridley Scott lamentó profundamente la baja de su estrella principal. El director expresó decepción al no lograr empatar las agendas, pues buscaba repetir la mancuerna creativa que formaron en la secuela del imperio romano.

Gladiador II fue dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Paul Mescal. Foto: Grosby Group

Ante la salida inminente, el equipo de producción buscó un reemplazo inmediato y contrató a Jacob Elordi. El histrión australiano tomó el rol principal y compartirá pantalla con talentos consolidados como Josh Brolin, Margaret Qualley y Guy Pearce en esta nueva aventura de supervivencia.

La transición de actores fluyó con total naturalidad dentro de los foros de grabación. El cineasta veterano manifestó entusiasmo por dirigir a Jacob Elordi, cerrando el capítulo de reestructuración del elenco principal y enfocando todos sus esfuerzos en la etapa de preproducción.

Elogios previos entierran el rumor de masculinidad

El punto más polémico del reporte apuntaba a una supuesta falta de carácter y fuerza interpretativa por parte de Paul Mescal. Esta versión carecía de todo sustento al revisar las declaraciones pasadas del propio director, quien defendió a capa y espada el talento de su protagonista.

Durante la intensa gira promocional de Gladiador II, el realizador ofreció decenas de entrevistas donde alabó la presencia escénica del nominado al Oscar. En una charla con Entertainment Weekly, llegó al grado de comparar su desempeño favorablemente con el aclamado trabajo original de Russell Crowe.

Paul Mescal como protagonista de Gladiador II. Foto: Grosby Group

Resultaba ilógico pensar que un veterano con décadas de experiencia atacara públicamente a uno de sus colaboradores más cercanos. Las piezas del rompecabezas nunca encajaron con el largo historial de respeto mutuo que mostraron frente a los reflectores de la prensa internacional.

La maquinaria de chismes en internet intentó fabricar un escándalo enorme donde solo existió un problema de logística y contratos. La cultura del espectáculo demostró su tendencia a dramatizar los cambios de reparto rutinarios dentro del complejo sistema operativo de los grandes estudios.