Kenia Os habla del supuesto hackeo y la polémica con Belinda

En entrevista exclusiva para Sale el Sol con la conductora Joanna Vega-Biestro, Kenia Os habló sobre el supuesto hackeo y la polémica que surgió entre los fandoms a raíz de la colaboración de Belinda y Danna.

El tema comenzó en julio, después del lanzamiento de la colaboración entre Danna y Belinda, cuando algunos comentarios fueron interpretados por parte de los fans como una posible indirecta o señal de rivalidad entre las artistas.

La conversación tomó fuerza luego de que Belinda comentara en una entrevista para Vogue Latinoamérica que era la primera vez que dos grandes estrellas del pop mexicano se unían sin egos, una declaración que algunos usuarios relacionaron con una supuesta rivalidad entre las cantantes.

Kenia Os habla de la polémica entre los fandoms

Ante el revuelo generado en redes sociales, Kenia Os lanzó un comunicado para ponerle punto final a los rumores de rivalidad y también se refirió al supuesto hackeo, al recordar que no es la primera ocasión en la que ella o su fandom son señalados por este tipo de situaciones.

“No es la primera vez que me acusan a mí o a mi fandom de hacer algo malo. Sinceramente, como que ya hasta ellos estaban como, güey, otra vez. Y yo, invente otra cosa, por favor. Ya es la segunda vez que me acusan de esto ahora. Más en el país, en ese momento fue muy grande, la verdad… No hackeo, apenas si contesto WhatsApp, o sea, apenas si contesto mensajes”.

Con estas palabras, la cantante dejó claro que no se identifica con las acusaciones que han circulado en redes y aseguró que incluso le cuesta trabajo mantenerse al día con sus propios mensajes.

Kenia Os y su reflexión sobre la era digital

Las redes sociales se han convertido en una parte importante de la vida pública de los artistas, pero también pueden ser un espacio donde las opiniones y críticas se multiplican rápidamente.

Kenia Os, quien ha construido gran parte de su carrera dentro del mundo digital, compartió cómo ha aprendido a lidiar con los comentarios que recibe en internet y reconoció que hay situaciones que simplemente no puede controlar.

“Tienes que aprender a vivir con que las personas tienen la total libertad de escribirte lo que quieran. O sea, y de repente hay gente que bloquea, gente que mutea palabras y demás, pero tienes que también aprender a vivir con ello porque si no, siento que te haces loca. O sea, todas las personas utilizan el internet también para mostrar frustraciones, desahogo. Les molesta algo de ti, te lo van a decir y no lo puedes controlar. Entonces, también decir: 'No lo puedo controlar, lo tengo que soltar', contó en entrevista.

Para la cantante, aprender a soltar aquello que ocurre en redes sociales también forma parte de crecer profesionalmente y de entender que no todas las conversaciones que ocurren en internet están bajo su control.

Kenia Os durante su participación en el festival Tecate Emblema 2026 Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala Benabib

¿Cómo es la relación de Kenia Os con Belinda?

Además de hablar sobre la polémica, Kenia Os fue cuestionada sobre la colaboración entre Belinda y Danna, así como sobre su propia relación con Belinda.

La cantante destacó la trayectoria de ambas artistas y dejó claro que no tiene nada negativo que decir sobre la intérprete de “Bella traición”. Incluso recordó que han compartido proyectos y que guarda un cariño especial por la canción que realizaron juntas.

“Son artistas increíbles con una trayectoria indiscutible; eso no se discute en algún momento, o sea, jamás. Yo, con Belinda, me ha tocado compartir muchísimo más. O sea, tenemos una canción super linda que quiero mucho y me encanta. O sea, yo no tengo como nada malo que decir, sinceramente”.

Kenia Os y Danna cuando acompañaron a Belinda en el lanzamiento de “Indómita” / 5 junio 2025 Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Con estas declaraciones, Kenia Os volvió a marcar distancia de los rumores de una supuesta rivalidad y destacó la buena relación que mantiene con Belinda, dejando claro que, al menos de su parte, no existe ningún conflicto con la cantante.