Fernando Bonilla se molesta por uso de su imagen en publicidad de un partido político; esto pasó

Fernando Bonilla se volvió tendencia en redes sociales después de manifestar su molestia por el uso de su imagen en una publicación de un partido político sin su autorización. El actor dejó claro su rechazo a que su rostro sea utilizado con fines electorales.

La polémica surgió a partir de un meme compartido por Movimiento Ciudadano, en el que se utilizó una escena del personaje “Jero”, interpretado por Fernando Bonilla en la serie “La Oficina”. Aunque el mensaje buscaba destacar logros en Nuevo León, el actor reaccionó de inmediato, evidenciando que no estaba de acuerdo con ese tipo del uso de su imagen.

Serie La Oficina México. Especial

Fernando Bonilla se molesta por el uso de su imagen

A través de su cuenta de X, el actor respondió de forma contundente al contenido publicado por el partido.

“Ahí les encargo que en su perr… vida vuelvan a usar mi jeta para sus ching…”.

La frase surgió como respuesta al meme en el que Movimiento Ciudadano escribió:

“Cuando dicen que ‘todo está mal’… y tú viendo cómo Nuevo León va en primer lugar”, acompañado de la imagen del personaje que Bonilla interpreta en la adaptación mexicana de “La Oficina”.

La situación se viralizó rápidamente, generando un debate entre quienes consideran que los memes son libres de usarse, pero hubo otros que apoyaron al actor.

Jorge Álvarez Máynez responde a Fernando Bonilla

Frente a la presión en redes sociales, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, decidió pronunciarse sobre lo ocurrido. En lugar de defender la publicación, reconoció que se trató de un error por parte del partido.

Jorge Álvarez Máynez Especial

El dirigente coincidió con el señalamiento del actor y calificó el meme como “un error sin gracia”, aceptando que el contenido no fue adecuado.

Además, mostró respeto hacia Fernando Bonilla, así como hacia su postura y recordó el legado del padre del actor, Héctor Bonilla.

“Honestamente, creo que tiene razón. Además, el meme que le molestó ni siquiera estaba chistoso. Muy forzado. Hay que reconocer los errores. En cuanto a la ideología de Fernando, es muy respetable. Su padre fue siempre un ejemplo de lucha y me tocó verlo muchas veces en marchas”.

Tras esto, Fernando Bonilla también respondió el mensaje del político.

“Jorge, agradezco sinceramente este mensaje. Te mando un abrazo”.

Fernando Bonilla aclara su postura política

Tras la viralización del caso, surgieron especulaciones sobre la afinidad política del actor. Ante esto, Fernando Bonilla decidió aclarar su posición.

Instagram

El intérprete explicó que tiene “el corazón a la izquierda”, pero también dejó en claro que no forma parte de ningún partido político. De esta manera, subrayó que sus opiniones no responden a intereses partidistas, sino a convicciones personales.

También destacó que sus críticas y posturas están basadas en sus propios principios y en información que considera confiable.

PJG